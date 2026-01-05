आपके एक वोट की ताकत; दिल्ली के लक्ष्मीनगर कांड पर क्या बोली AAP

Hindustan Hindi News
Jan 05, 2026 08:32 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके के गुरु राम दास नगर में शुक्रवार को जिम कब्जे को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने कारोबारी और उनके बेटे की जमकर पिटाई कर दी। पीड़ितों की पहचान घायल 52 साल के राजेश गर्ग और उनके बेटे 26 साल के वासु के रूप में हुई है। आरोपियों ने पिता पुत्र के साथ बेरहमी से न केवल पिटाई की बल्कि जबरन उनके कपड़े उतारके उनको जलील करते हुए बुरी तरह घसीटकर पीटा। इस मामले को लेकर अब आम आमदी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और इसे दिल्ली में गुंडाराज की स्थिति बताई है।

पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इसक एक फुटेज सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया एक्स पर वारदात की एक वीडियो साझा करते हुए उसमें से एक व्यक्ति को पार्टी विशेष से बताकर दिल्ली में गुंडाराज स्थापित होने की बात लिखी है।

उन्होंने लिखा, “आपके एक वोट की ताकत”। पीड़ित राजेश गर्ग और उनके बेटे को साथ सड़क पर “नंगा” किया गया , फिर खूब पीटा। जी हां ,अब गुंडाराज दिल्ली में पूरी तरह स्थापित हो चुका है। पुलिस की हालत भी वीडियो में देखिए। लक्ष्मी नगर की घटना है , नीली जैकेट में जो नेता दिखाई दे रहा है, खुद को BJP का नेता बताता है और सोशल मीडिया पर BJP के बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें हैं ।

वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पीड़ितों को हेडगेवार अस्पताल पहुंचाया जहां उनका इलाज किया गया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो और घायलों के बयान पर मारपीट, बंधक बनाने, महिला के साथ अभद्र व्यवहार औ जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज करके एक आरोपी सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अन्य आरोपियों की पुलिस को तलाश है।

वीडियो में आरोपी से बेरहमी से एक युवक की पिटाई करते दिख रहे हैं। जबकि भीड़ तमाशबीन बनी हुई है। पुलिस उपायुक्त अभिषेक धानिया के मुताबिक, शुक्रवार यानि दो जनवरी की दोपहर गुरु राम दास नगर, ए-624 स्थित मकान में झगड़े की सूचना मिली। तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता राजेश गर्ग, उनके बेटे व परिवार के अन्य सदस्यों को हेडगेवार अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। इलाज के बाद पीड़ित थाने पहुंचे जहां बयान दर्ज कर केस दर्ज किया गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो में साफ दिखा कि चार आरोपी राजेश गर्ग को घर से घसीटकर बेसमेंट से होते हुए बाहर ले जाकर बुरी तरह पीटते हैं। बेटे पर बाहर सड़क पर कपड़े उतारकर लोहे की रॉड से हमला करते हैं। कुछ देर बाद दो पुलिसकर्मी आते हैं और किसी तरह से पीड़ित को बचाते हैं।

जांच में विवाद का कारण राजेश गर्ग का घरेलू बेसमेंट जिम होने की बात पता चली है। जिम में राजेश ने सतीश यादव उर्फ पिंटू यादव को केयरटेकर रखा था। सतीश ने मालिकाना हक जताया और अब धोखाधड़ी करते हुए जिम पर कब्जा कर लिया है। इसे लेकर पहले भी विवाद होता रहा है। इस बार भी इसी को लेकर विवाद हुआ और विरोध करने पर आरोपी हिंसक हो गए। पीड़ित राजेश की पत्नी व बहू से भी छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने आरोपी गुरु रामदास नगर ए-624 निवासी सतीश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी तीन आरोपी फरार हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।

