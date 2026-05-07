BJP नेता सुवेंदु के पीए की हत्या पर AAP ने अमित शाह को घेरा, पूछा- 2.5 लाख केंद्रीय बल कहां हैं
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि क्या शाह इस गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी लेंगे।
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। साथ ही राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने पूछा कि क्या शाह इस गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी लेंगे।
आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय बलों पर पश्चिम बंगाल में हुई हत्या को लेकर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के निजी सहायक की मध्यमग्राम के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई।
आम लोगों को क्या सुरक्षा देगी?
एक्स पर एक पोस्ट में आप प्रवक्ता ने कहा कि बंगाल में वे 2.5 लाख केंद्रीय बल कहां हैं, जिन्हें ठीक इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया गया था कि कोई घटना न हो? पूरे राज्य की कमान अपने पास रखने वाले गृह मंत्री अमित शाह इस गोलीबारी की घटना की जिम्मेदारी लेंगे? कक्कड़ ने कहा कि अगर बीजेपी बंगाल के सबसे बड़े नेता के करीबी सहयोगी की भी रक्षा नहीं कर सकी तो उसकी सरकार आम लोगों को क्या सुरक्षा देगी? बीजेपी को बंगाल को एक और मणिपुर नहीं बनाना चाहिए।
सीबीआई जांच की मांग
बुधवार को सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को गोली मार दी गई। मध्यमग्राम के पास एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने इस घटना की निंदा की है और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है।
टीएमसी ने एक्स पर एक बयान में कहा कि हम आज रात मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की नृशंस हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। इसके साथ ही हम पिछले तीन दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में टीएमसी के तीन अन्य कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं। टीएमसी का आरोप है कि ये घटनाए बीजेपी समर्थित बदमाशों द्वारा की गई हैं, जबकि उस समय आदर्श आचार संहिता लागू थी।
दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए
टीएमसी के बयान में कहा गया है कि हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है। दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हिंसा की ये घटनाएं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई हैं। चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की है। बीजेपी अब सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।