सोनम वांगचुक की हिरासत पर सियासी तकरार, AAP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के मसले पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखने को मिली है। AAP ने राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं।

सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी एनएसए के तहत हिरासत में लिए जाने के बाद शनिवार को भी सियासत गर्म रही। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। AAP ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाया तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी तगड़ा पलटवार किया। गौर करने वाली बात यह कि दोनों ही पार्टियों ने सोशल मीडिया पर एक-दूसरे पर भाजपा का साथ देने का आरोप लगाया।

AAP ने एक्स पर लोकसभा में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री मोदी के गले लगाने वाली एक तस्वीर साझा की। आप ने कहा कि देश के प्रख्यात समाजसेवी सोनम वांगचुक पर देशद्रोह का झूठा मुकदमा डाल कर नरेन्द्र मोदी की तानाशाही सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया है। इस पर देश के तथाकथित नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली है। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत-पाकिस्तान मैच कराने के फैसले पर भी चुप्पी साध ली थी।

आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी पूछते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने कितने विमान गंवाए। वह सोनम वांगचुक पर चुप क्यों हैं? क्या राहुल गांधी भाजपा के एजेंट हैं? इससे जगजाहिर हो चुका है कि राहुल गांधी केवल कैमरे की फुटेज हासिल करने के लिए चंद मुद्दों पर भाजपा का विरोध करते हैं। जिन मुद्दों पर पूरे देश में भाजपा के विरोध में लहर चल रही होती है उन पर राहुल गांधी गायब हो जाते हैं।

वहीं कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने पलटवार करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपकी पार्टी की नींव परदे के पीछे से आरएसएस ने रखी थी। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर सत्ता तो हथिया ली थी लेकिन जिस ताकत ने उसको बनाया अब वही उसे निगल रही है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने याद दिलाया कि जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए तो इसी कांग्रेस परिवार ने आपके लिए आवाज उठाई और आपको 'INDIA' गठबंधन का हिस्सा बनाया। इस बात को हमेशा याद रखा जाएगा कि आम आदमी पार्टी जिस भाजपा से पैदा हुई खुद उसी के हाथों में चली गई है।