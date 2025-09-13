AAP ने भारत-पाक क्रिकेट मैच का किया विरोध, दिल्ली के क्लब और बारों को दी ये चेतावनी

आम आदमी पार्टी (आप) ने एशिया कप में आगामी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध में शनिवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आप के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को अपमानित करने का आरोप लगाया।

आम आदमी पार्टी (आप) ने एशिया कप में आगामी भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के विरोध में शनिवार को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने केंद्र पर पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों को "अपमानित" करने का आरोप लगाया। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। हालांकि, भाजपा या सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को होने वाले मैच के आयोजन के फैसले पर सवाल उठाया।

केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर की गई एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिर क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रम्प के आगे कितना झुकोगे?''

वहीं, सौरभ भारद्वाज ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की ओर इशारा किया, जिसे कथित तौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने शेयर किया था, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भारतीय तिरंगे से रंगी एक महिला के बालों में सिंदूर भरते हुए दिखाया गया था - इस फोटो को ऑपरेशन सिंदूर का उपहास माना जा रहा है, जो पहलगाम आतंकवादी हमले के प्रतिशोध में पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारत का जवाबी हमला था।

भारद्वाज ने ‘एक्स’ पर कहा, "पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हमारी विधवाओं का इतने गंदे और घिनौने तरीके से मजाक उड़ाते हैं, और हम उनके साथ क्रिकेट खेलेंगे। भाजपा सरकार को शर्म आनी चाहिए।"

“यह पहलगाम हमले में अपने पतियों को खोने वाली हमारी महिलाओं का घोर अपमान है, फिर भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच के आयोजन को आगे बढ़ा रहा है।”

पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पुतला फूंका सौरभ भारद्वाज ने चेतावनी दी कि 'आप' के कार्यकर्ता भारत-पाकिस्तान का मैच दिखाने वाले क्लबों, पब और रेस्टोरेंट का 'पर्दाफाश' करेंगे, ताकि लोग इन जगहों पर जाना बंद कर दें। इस दौरान ‘आप’ नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रतीक एक पुतला भी फूंका।

गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पहलगाम अटैक के बाद से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंधों के बहिष्कार की मांग तेज हो गई है, जिसमें 26 निर्दोष भारतीय लोगों की आतंकवादियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे।