‘सड़क क्यों नहीं बनने दे रही भाजपा?’ प्रवेश वर्मा के खिलाफ सड़कों पर आप; जूते-चप्पल लेकर प्रदर्शन
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ धरना-प्रर्दशन किया। विरोध प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे- दिल्ली की खराब हवा, यमुना की गंदगी और पेंशन घोटाला रहे।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ धरना-प्रर्दशन किया। विरोध प्रदर्शन के मुख्य मुद्दे- दिल्ली की खराब हवा, यमुना की गंदगी, सड़क न बनने देना और पेंशन घोटाला रहे। आम आदमी पार्टी के एक्स अकाउंट से लिखा गया- “प्रवेश वर्मा शर्म करो.. शर्म करो” बुराड़ी की सड़क क्यों नहीं बनने दे रही भाजपा? इधर आप कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हाय-हाय के नारे लगाते हुए जूते-चप्पल दिखाए। ठेकेदारी बंद करो। टेंडर कैंसिल क्यों किया... जैसे नारे लगाए। इस दौरान आप नेता संजीव झा मौजूद रहे। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है।
कब तक केजरीवाल के पीछे छिपते रहेंगे? आप
बुराड़ी से आप विधायक संजीव झा ने कहा- "मैं प्रवेश वर्मा से पूछना चाहता हूं: क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? क्या इससे यमुना साफ हो जाएगी? क्या दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या आपके द्वारा किया गया पेंशन घोटाला ठीक हो जाएगा? क्या इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, वहां पानी पहुंचने लगे? आपकी सरकार को सत्ता में आए दो साल हो चुके हैं। आप कब तक अरविंद केजरीवाल के पीछे छिपते रहेंगे?
आप का सवाल, बुराड़ी की सड़क निर्माण का टेंडर कैंसिल क्यों हुआ?
आप विधायक संजीव झा का दावा है कि बुराड़ी की सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। मैं लगातार छह महीने से चक्कर काट रहा हूं। मंत्री ने मुझसे कहा कि 14 अक्तूबर तक काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी तक टेंडर भी नहीं खुला है। अब ये कह रहे हैं कि हम टेंडर कैंसिल करेंगे। मंत्री ने झूठ क्यों बोला। अब टेंडर कैंसिल क्यों हो रहे हैं। आप विधायक ने प्रवेश वर्मा पर सवाल करते हुए कहा- किस तरह की सेटिंग है, प्रवेश वर्मा हमें बताएं। अगर नहीं तो हम इसी तरह से प्रवेश वर्मा को घेरते रहेंगे।
भाजपा ने दिल्ली की जनता की जिंदगी नर्क बना दी, आप
इन दो सालों में आपने दिल्ली को लूट लिया है। आपने दिल्ली के लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। दिल्ली के लोगों को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप क्या दिखा रहे हैं; और अगर आपको कुछ दिखाना ही है, तो प्रधानमंत्री का आवास क्यों नहीं दिखाते? इससे लोगों को असलियत समझने में मदद मिलेगी... दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं: आपने जो वादे किए थे, उनका क्या हुआ?
60% यमुना साफ का दावा, लेकिन मछलियां मर गईं
वहीं सौरभ भारद्वाज ने पीटीआई से बातचीत का वीडियो साझा करते हुए लिखा- "प्रवेश वर्मा अचानक 6, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उन्हें भारी फजीहत का सामना करना पड़ा है। उन्होंने यह दावा किया था कि यमुना नदी 60 प्रतिशत तक साफ हो गई है। इस दावे को प्रचारित करने के लिए उन्होंने रीलें बनवाईं और सरकार द्वारा इन्फ्लुएंसर्स को पैसे भी दिए गए, लेकिन इसके तुरंत बाद ही नदी में मछलियां मर गईं।
यमुना में मरी मछलियां अगर आप ने डलवाईं, तो जांच कराए भाजपा
इस घटना के बाद प्रवेश वर्मा ने यह आरोप लगाया कि सौरभ भारद्वाज ने बाजार से मरी हुई मछलियां खरीदकर नदी में डलवाई हैं। इसके जवाब में मैंने पानी और उन मरी हुई मछलियों की वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की। पिछले पांच दिनों से प्रवेश वर्मा इस पूरे मामले पर खामोश थे, जबकि यमुना में जहरीला झाग साफ दिखाई दे रहा था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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