भाजपा के पापों की माफी के लिए AAP नेताओं का हवन, भारद्वाज बोले- झूठ बोलकर कराया अर्घ्य

संक्षेप: AAP विधायक संजीव झा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पूर्वांचल समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और श्रद्धालुओं को गंदे पानी में आस्था निभाने के लिए भ्रम में रखा गया। इसी पीड़ा के साथ हवन कर भगवान भास्कर और छठी मैया से क्षमा प्रार्थना की।

आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वह कहते हुए दिखे थे कि यमुना का पानी किसी के लिए भी डुबकी लगाने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें सीधे सीवर मिल रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बुधवार को पार्टी के तीन नेताओं ने कालिंदी कुंज में यमुना नदी के छठ घाट पर एक हवन करवाया, जिसके जरिए उन्होंने यमुना माँ से गंदे पानी से छठी मैया और सूर्य भगवान का अर्घ्य कराने को लेकर दिल्ली की भाजपा सरकार के पाप को माफ़ करने का अनुरोध किया। इस बात की जानकारी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी।

अपनी पोस्ट में सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को निशाने पर लेते हुए उन पर और उनकी सरकार पर पाप करने का आरोप लगाया। सौरभ ने कहा- भाजपा की सरकार ने झूठ बोलकर सीवर के पानी से छठी मैया की पूजा और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप किया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसी घटना को लेकर पार्टी के तीन नेताओं ने आज यमुना नदी पर एक हवन करवाया, और इसके जरिए उन्होंने यमुना मैया से भाजपा सरकार के पापों को क्षमा करने का अनुरोध किया।

'भाजपा सरकार के पापों को माफ करना यमुना मैया' इस हवन की एक तस्वीर शेयर करते हुए सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'भाजपा सरकार के पापों को माफ करने के लिए यमुना माँ पर हवन कराया गया। दिल्ली के पूर्वांचली लोगों को झूठ बोलकर, सीवर के पानी से छठी मैया और सूर्या भगवान को अर्घ्य दिलवाने का पाप करवाया गया। विधायक संजीव झा, अखिलेश पति त्रिपाठी और विनय मिश्रा ने हवन किया ।'

सिरसा ने बताई यमुना की सच्चाई, आस्था का मजाक बनाया वहीं इस हवन को करवाने वाले लोगों में से एक विधायक संजीव झा ने इस कार्यक्रम की कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, ‘दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का हालिया बयान कि यमुना का पानी डुबकी लगाने लायक नहीं, बल्कि सीवर का पानी है, यह स्वीकारोक्ति है कि यमुना की सच्चाई क्या है। जबकि कुछ महीने पहले तक दिल्ली सरकार दावा कर रही थी कि यमुना का पानी एकदम साफ है और आचमन करने योग्य है। इस दोहरी राजनीति ने छठ पूजा जैसी पवित्र आस्था का मजाक बना दिया।’