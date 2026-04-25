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दिल्ली में 22 विधायक; अब AAP को सता रहा एक और बात का डर, राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी

Apr 25, 2026 09:09 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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14 साल के इतिहास में ही कई बिखराव, अलगाव और सत्ता के ऊंचे पड़ाव देखने वाली आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को उस समय भूचाल आ गया जब संसदीय दल में टूट हो गई। पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ अलग होकर भाजपा में चले गए। इस घटनाक्रम ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी में नई चिंता पैदा कर दी है।

दिल्ली में 22 विधायक; अब AAP को सता रहा एक और बात का डर, राघव चड्ढा ने बात ही ऐसी कह दी

14 साल के इतिहास में ही कई बिखराव, अलगाव और सत्ता के ऊंचे पड़ाव देखने वाली आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को उस समय भूचाल आ गया जब संसदीय दल में टूट हो गई। पार्टी के दो तिहाई सांसद एक साथ अलग होकर भाजपा में चले गए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में हुई अब तक की सबसे बड़ी टूट के बाद भी संकट खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इस घटनाक्रम ने पार्टी में नई चिंता पैदा कर दी है। चुनौती अब पार्टी के सबसे मजबूत और पुराने गढ़ दिल्ली में 22 विधायकों को एकजुट रखने की है। खासकर राघव चड्ढा ने भी इस ओर इशारा कर दिया और जिस तरह की टूटफूट का वह सूत्रधार बने हैं, उनकी बात को अब हल्के में लेने का जोखिम 'आप' नहीं ले सकती।

कुछ बड़ा होने की संभावना थी

आम आदमी पार्टी ने पंजाब में शुक्रवार सुबह एक प्रेस कांफ्रेंस की थी। उससे यह साबित हो गया था कि पार्टी में कुछ बड़ा होने की संभावना थी। पंजाब में पार्टी कार्यकर्ताओं के अनुसार, आप नेताओं पर ईडी के छापे 'निर्देशों' पर मारे गए थे। उन्होंने आगे बताया कि इस समय पार्टी की मुख्य प्राथमिकता दिल्ली में अपने 22 विधायकों के समूह को एकजुट रखना है।

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पार्टी छोड़ने वाले ज्यादातर कारोबारी

एक नेता ने कहा कि जरा उन सांसदों को देखिए जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनमें से ज्यादातर कारोबारी हैं। आज जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनमें से कई 2027 के पंजाब चुनावों के लिए आप के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे।

ईडी ने अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली थी

15 अप्रैल को ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत चल रही जांच के सिलसिले में अशोक मित्तल से जुड़े ठिकानों पर तलाशी ली। अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी की दिल्ली स्थित मुख्यालय जांच इकाई ने जालंधर और गुरुग्राम में 10 जगहों पर समन्वित तलाशी अभियान चलाया। इन जगहों में कॉलेज ऑफ बिजनेस और मास्टर्स यूनियन स्कूल ऑफ बिजनेस से जुड़ी जगहें भी शामिल थीं, जो बड़े 'लवली ग्रुप' का हिस्सा हैं। जिन जगहों पर तलाशी ली गई उनमें मित्तल का परिसर भी शामिल था। ईडी ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं की एक व्यापक जांच का हिस्सा थी।

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दिल्ली में संगठन को बरकरार रखने की चुनौती

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अपने संगठन को बरकरार रखने की चुनौती है। इसके अलावा, अब प्राथमिकता उन सात नेताओं की जगह लेने के लिए और नेताओं की पहचान करना है, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है।

दिल्ली से विधायक रह चुके हैं राघव चड्ढा

सात सांसदों सहित पार्टी से अलग होने वाले राघव चड्ढा ने कहा कि अभी तो राज्यसभा में पार्टी के दो तिहाई सांसदों ने पार्टी छोड़ी है। अभी और भी लोग उनके साथ आने वाले हैं। उन्होंने पार्टी में अभी और टूट होने की संभावनाओं के संकेत भी दिए। राघव चड्ढा दिल्ली से विधायक भी रह चुके हैं। पंजाब में पार्टी का कामकाज देखने से पहले वह दिल्ली में काफी सक्रिय रहते थे। पार्टी में जिस तरह की टूटफूट का वह सूत्रधार बने हैं, उनकी बात को अब हल्के में लेने का जोखिम 'आप' नहीं ले सकती।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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