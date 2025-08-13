स्वाति मालीवाल को कोर्ट से राहत, रेप पीड़िता का नाम बताने वाले केस में मिली बेल

त्तरी दिल्ली के बुराड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई अपनी FIR में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि मालीवाल ने यौन उत्पीड़न मामले में जांच की स्थिति जानने के लिए,क्षेत्र के DCP को संबोधित एक नोटिस प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित किया था,जिसमें नाबालिग का नाम भी बताया गया था

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को आज दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता का नाम उजागर करने का आरोप में उन्हें बरी कर दिया है। मालीवाल पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और धारा 228ए के तहत मामला दर्ज किया गया था,जो यौन अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर रोक लगाती है।

