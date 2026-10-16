हम कोई मोदीजी की बर्थडे पार्टी के लिए थोड़ी जमा हुए हैं, हमारा तो नारा ही यही; 'रिजीम चेंज' की कोशिश पर बोले संजय सिंह
दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण के दिए बयान ने तूल पकड़ लिया है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली समेत देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहा आंदोलन 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहा है। भाजपा ने इसे सत्ता परिवर्तन की जगह ‘तख्तापलट’ की कोशिश बताया है।
कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित सेंट्रल पार्क में शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' मार्च का आह्वान किया था। इस आंदोलन को आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपना समर्थन दिया था। जिसके बाद पार्टी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता संजय सिंह समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी इस मार्च में शामिल हुए। इसी दौरान जब एक पत्रकार ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के दिए 'रिजीम चेंज' करने वाले बयान पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया का जिक्र किया, और इस बारे में संजय सिंह से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 'हां ये सबकुछ रिजीम चेंज के लिए ही तो हो रहा है। हमारे तो नारे भी रिजीम चेंज का समर्थन करने वाले हैं।'
दरअसल मीडिया कर्मी ने संजय सिंह को बताया कि 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि रिजीम चेंज की कोशिश हो रही है और ये एक तरह से देशद्रोह है।' इसका जवाब देते हुए संजय सिंह ने कहा, 'तो ये क्या बर्थडे पार्टी थोड़ी हो रही है, ये सब रिजीम चेंज करने के लिए ही हो रहा है ना।'
'हम कोई बर्थडे या किटी पार्टी मनाने थोड़ी आए'
तिरंगा मार्च में शामिल होने पहुंचे AAP सांसद ने कहा, 'हम कोई मोदीजी की बर्थडे पार्टी मनाने के लिए या किटी पार्टी के लिए थोड़ी इकट्ठा हुए हैं। बिल्कुल यह सबकुछ रिजीम चेंज करने के लिए ही हो रहा है। वोट चोरों को सत्ता से जाना चाहिए।' इसके बाद एक नारे का जिक्र करते हुए संजय सिंह बोले, 'हमारा तो नारा ही यही है ना, 'वोट चोर गद्दी छोड़', अभी तो आपके सामने हमने यह नारा लगाया भी था।'
संजय सिंह ने बताए रिजीम चेंज के लिए लगाए जा रहे दो नारे
इसके आगे संजय सिंह ने एक अन्य नारे का जिक्र करते हुए कहा, 'इसके अलावा हम लोग नारा लगाते हैं, 'रोजी-रोटी दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी चाहिए।' तो क्या हम बांग्लादेशी हो गए, हम पाकिस्तानी हो गए। भाई ये सब रिजीम चेंज के लिए ही तो हो रहा है, वोट चोरों को सत्ता से जाना ही चाहिए।'
प्रशांत भूषण ने कहा था- हां हम चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो
इससे पहले दिल्ली में गुरुवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि दिल्ली समेत देशभर में सरकार के खिलाफ हो रहा आंदोलन 'रिजीम चेंज' यानी सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहा है और हम चाहते हैं कि इस तानाशाही सरकार को चले जाना चाहिए। जिसके बाद भाजपा ने इस मुद्दे को तुरंत लपकते हुए कॉकरोच पार्टी के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध-प्रदर्शन को देश के खिलाफ बताना शुरू कर दिया।
सत्ता के लिए बांग्लादेश मॉडल को अपनाना चाह रही कांग्रेस; राजनाथ
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी शुक्रवार को इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्षी दलों पर SIR के बहाने देश में अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि 'रिजीम चेंज' करना यानी तख्तापलट करना भी उसी साजिश का हिस्सा है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले 'बांग्लादेश मॉडल' को अपनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आंदोलन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार या एसआईआर के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह तो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश के तहत हो रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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