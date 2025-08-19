रेखा गुप्ता सरकार ने किया तिरंगा घोटाला! कौन सा नया आरोप लेकर आ गई AAP?

आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा सरकार को चार करोड़ रुपये के सात लाख तिरंगे बांटने थे, लेकिन उसने टेंडर में निर्धारित आकार से छोटा तिरंगा लोगों में बांट दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली सरकार पर तिरंगा घोटाला करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देश के लाखों शहीदों का अपमान किया है। आप ने दिल्ली में हुए करोड़ों रुपये के कथित तिरंगा खरीद घोटाले को लेकर भाजपा की देशभक्ति पर सवाल खड़ा किया है।

आप के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि रेखा गुप्ता सरकार द्वारा दिल्ली में तिरंगा झंडा खरीद में घोटाला करने के बाद अब भाजपा के फर्जी राष्ट्रभक्ति की पोल खुल चुकी है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा सरकार को चार करोड़ रुपये के सात लाख तिरंगे बांटने थे, लेकिन उसने टेंडर में निर्धारित आकार से छोटा तिरंगा लोगों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ इतना ही नहीं, तिरंगे को 15 अगस्त से पहले हर घर तक पहुंचाना था, लेकिन सरकार ने निविदा ही 16 अगस्त को खोला और निविदा खुलने से पहले ही कंपनी ने 60 रुपये के झंडे की जगह 15 रुपये वाला झंडा भाजपा सरकार को आपूर्ति कर दिया।