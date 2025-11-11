आग लगे बस्ती में मोदी; दिल्ली धमाके के बीच भूटान निकले PM तो फूटा AAP का गुस्सा
संक्षेप: सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ। प्रधानमंत्री जन्म दिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा?
दिल्ली में 14 साल बाद हुए इस बड़े बम धमाके के बाद से पूरी दिल्ली में अलर्ट है। लाल किला तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया है,दुकान, रास्ते, मेटो स्टेशन,बाजार समेत हर जगह सघन जांच जारी है। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। संजय सिंह ने पीएम मोदी के भूटान दौरे के लिए निकलने पर नाराजगी जताई है। संजय सिंह की आपत्ति है जहां एक और दिल्ली में इतना बड़ा बम धमाका हो गया,दूसरी तरफ मोदी भूटान दौरे पर निकल गए।
आप सांसद संजट सिंह ने पीएम मोदी करे भूटान के लिए निकलते वक्त किए ट्वीट पर लिखा कि आग लगे बस्ती में मोदी अपनी मस्ती में। देश “Pain” में मोदी “Plane” में। देश की राजधानी पर आतंकी हमला हुआ। प्रधानमंत्री जन्म दिन मनाने निकल पड़े। गृह मंत्री बिहार चुनाव में व्यस्त हैं। देश कब तक ऐसे संवेदनहीन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बर्दाश्त करेगा?
पीएम मोदी ने आज एक्स पोस्ट पर लिखा कि भूटान के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां मैं विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लूंगा। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भूटान महामहिम चौथे नरेश का 70वां जन्मदिन मना रहा है। मैं महामहिम भूटान के नरेश, महामहिम चौथे नरेश और प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से बातचीत करूंगा। हमारी ऊर्जा साझेदारी को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, पुनात्सांगछू-II जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों में एक नई ऊर्जा जोड़ेगी।