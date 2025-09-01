बाबू जी धीरे चलना,प्यार में जरा; मोदी-जिनपिंग की मुलाकात पर AAP सांसद ने दी एक सलाह

संजय सिंह ने आगे कहा कि किस बात के लिए चीन को धन्यवाद करना चाहिए? हमारी 26 बहनों के सिंदूर उजड़ने के लिए, गलवान में हमारे जवानों की शहादत के लिए? आखिर किस बात का थैंक्स करना चाहिए? आप सांसद ने आगे कहा कि आप इसलिए धन्यवाद कर रहे क्योंकि लड़ाई के वक्त चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया?

भारत-चीन अब करीब आ रहे हैं। डोकलाम की घटना के बाद से दोनों देशों के बीच जमी टेंशन वाली बर्फ अब पिघलने लगी है। आज SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुलाकात की तस्वीरें वायरल हैं। दोनों देशों के करीब आने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी को सलाह दी है। उन्होंने मशहूर फिल्मी गाने बाबू जी धीरे चलना,प्यार में जरा संभलना की लाइन का जिक्र कर मोदी को चीन से चौकन्ना रहने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन ने ही लड़ाकू विमान दिए थे।

एएनआई से बातचीत में आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को अगर मिसाइल,ड्रोन और बाकी लड़ाकू हथियारों का सपोर्ट अगर कहीं से मिला है,तो वो चीन है। अजरबैजान और तुर्किए से भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि आप उस चीन के साथ रिश्ते बहुत सोच-समझकर और फूंक-फूंक कर रखिए। उन्होंने फिल्मी गाने की लाइन दोहराते हुए कहा कि बाबू जी धीरे चलना,प्यार में जरा संभलना...ऐसे मत करिए कि तुरंत आप गले लगाते हैं,गले मिलते हैं,झूले झूलते हैं।