Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaap mp Raghav Chadha thanks central government order rolling back 10 minute food delivery service gig workers
10 मिनट वाली डिलीवरी खत्म, मोदी सरकार के फैसले से AAP सांसद गदगद, क्या बोले?

10 मिनट वाली डिलीवरी खत्म, मोदी सरकार के फैसले से AAP सांसद गदगद, क्या बोले?

संक्षेप:

राघव चड्ढा ने आगे लिखा कि यह फैसला सड़क पर चलने वाले अन्य सभी गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पिछले कुछ महीनों में, मैंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बात की है। उनमें से कई लोग एक अवास्तविक वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं।

Jan 13, 2026 04:49 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

अब आपको घर बैठे कोई भी ऑर्डर 10 मिनट में डिलेवर नहीं होगा। मोदी सरकार ने गिग वर्कर्स की इस बंदिश को बंद करने वाली मांग मान ली है। इस फैसले से आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा काफी खुश दिखे। उन्होंने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हुए इसे सत्य की जीत करार दिया। राघव ने कहा कि मैं सरकार का गहराई से आभारी हूं कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए '10-मिनट डिलीवरी' की ब्रांडिंग हटाने का संवेदनशील फैसला लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सांसद राघव चड्ढा ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि सत्यमेव जयते। हम मिलकर जीत गए हैं। मैं केंद्र सरकार का गहराई से आभारी हूं कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से '10-मिनट डिलीवरी' की ब्रांडिंग हटाने का संवेदनशील फैसला लिया। यह एक बहुत जरूरी कदम था क्योंकि जब एक राइडर की टी-शर्ट, जैकेट या बैग पर '10 मिनट' लिखा होता है और ग्राहक की स्क्रीन पर टाइमर चल रहा होता है, तो वह दबाव वास्तविक, निरंतर और खतरनाक होता है।

राघव चड्ढा ने आगे लिखा कि यह फैसला सड़क पर चलने वाले अन्य सभी गिग वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पिछले कुछ महीनों में, मैंने सैकड़ों डिलीवरी पार्टनर्स से बात की है। उनमें से कई लोग एक अवास्तविक वादे को पूरा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, कम वेतन पा रहे हैं और अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं उन सभी नागरिकों का धन्यवाद करता हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। आप मानवीय जीवन, सुरक्षा और सम्मान के पक्ष में मजबूती से खड़े रहे। और हर गिग वर्कर (Gig worker) से मैं कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Raghav Chadha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।