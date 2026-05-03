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केजरीवाल के 7 सासंद हुए बागी, कांग्रेस की होती दिख रही चांदी, भाजपा की B- टीम है आप?

May 03, 2026 03:56 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बीते दिनों केजरीवाल के 7 सांसद बागी होकर भाजपा में शामिल हुए, तो पार्टी पर भाजपा की B- टीम होने का आरोप सच साबित होता दिखाई दिया। ऐसे में राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि इन सांसदों के भाजपा में जाने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। जानें कैसे…

केजरीवाल के 7 सासंद हुए बागी, कांग्रेस की होती दिख रही चांदी, भाजपा की B- टीम है आप?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंबे समय से आम आदमी पार्टी पर भाजपा की B- टीम होने का आरोप लगाते आए हैं। बीते दिनों केजरीवाल के 7 सांसद बागी होकर भाजपा में शामिल हुए, तो ये आरोप सच साबित होता दिखाई दिया। ऐसे में राजनीति से जुड़े जानकार मान रहे हैं कि इन सांसदों के भाजपा में जाने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। क्योंकि संदीप पाठक, राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल जैसे नेताओं के जाने से एक तरफ आप कमजोर होगी, तो वहीं इसका फायदा कांग्रेस उठाएगी। जानिए कैसे?

कांग्रेस की कैसे होती दिख रही चांदी?

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता दिख रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं।

1. एंटी-BJP वोट का बिखराव कम होना

दिल्ली और शहरी क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने साल 2013 के बाद से कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक (मुस्लिम और दलित) में सेंध लगाई थी। आज भी काफी बड़ी मात्रा में ऐसा वोट बैंक है, जो एंटी-भाजपा है। ऐसे में अगर AAP कमजोर होती है, तो यह वोट फिर से कांग्रेस की ओर लौट सकता है।

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2. राजनीतिक स्पेस की वापसी

दिल्ली और पंजाब में कभी कांग्रेस का मजबूत आधार रहा है। AAP के उभार के बाद दोनों जगह से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा था। गुजरात और गोवा में भी कांग्रेस के स्पेस को भरने में आप की अहम भूमिका रही है। ऐसे में अगर AAP की पकड़ ढीली होती है, तो कांग्रेस के पास खोया हुआ आधार वापस पाने का मौका है।

3. “B-टीम” वाले नैरेटिव का फायदा

राहुल गांधी का भाजपा की “B-टीम” वाला आरोप भी इस घटनाक्रम के बाद और जोर पकड़ सकता है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेता ये आरोप लगाते आए हैं कि आप केवल वोट काटने वाली पार्टी है। उसे भाजपा ने बनाया है। ऐसे में AAP के नेता भाजपा में जाते दिखते हैं, तो कांग्रेस इसे अपने राजनीतिक नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है।

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4- जनता के सामने मजबूत विकल्प की तरह पेश

आम आदमी पार्टी में संदीप पाठक संगठन के मास्टरमाइंड थे। राघव चड्ढा बड़ा राजनीतिक चेहरा और स्वाति मालीवाल जमीनी मुद्दों की आवाज रहे। इन नेताओं के आप से चले जाने पर कांग्रेस कहेगी- भाजपा से लड़ते-लड़ते पार्टी के गंभीर नेता उसे छोड़ गए। अब आप में कोई नहीं बचा। आप की नैतिक हार बताते हुए, कांग्रेस जनता के सामने खुद को गंभीर और मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करेगी।

भाजपा को फायदा और पावर शिफ्ट में बदलाव

पहली नजर में देखें तो आप के 7 सांसदों का भाजपा में जाना, उसके लिए फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। क्योंकि विपक्षी दल के मजबूत नेता उसके साथ आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, अगर इससे कांग्रेस मजबूत होती है, तो भविष्य में मुकाबला सीधे भाजपा बनाम कांग्रेस हो सकता है। ऐसे में AAP के कमजोर होने का असर राजनीतिक संतुलन बदल सकता है।

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Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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