सिख गुरु के मुद्दे पर तकरार, अब AAP ने कपिल मिश्रा का इस्तीफा मांगा; सदस्यता रद्द करने की भी मांग
सिखों के गुरु तेग बहादुर के मुद्दे पर दिल्ली सरकार और विपक्ष के बीच ठन चुकी है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद अब आप विधायक ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मिश्रा पर फर्जी वीडियो जारी करने का आरोप लगाकर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है।
दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुरुवार को विपक्ष की नेता आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। मंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के बारे में उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए।
पत्रकारों से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि लगभग पूरा सदन मानता है कि विपक्ष की नेता को केवल उन्हें सदन से बाहर जाने की अनुमति देकर अनदेखा नहीं किया जा सकता। विपक्ष की नेता को माफी मांगनी चाहिए। कल हमने अध्यक्ष को पत्र लिखकर आतिशी की सदस्यता खत्म करने का अनुरोध किया था।
गुरुओं के प्रति अनादर बर्दाश्त नहीं कर सकते
भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी आतिशी की आलोचना करते हुए उन्हें गैरजिम्मेदार और गुरुओं के प्रति अनादरपूर्ण बताया और उनके निलंबन और सजा की मांग की। उन्होंने कहा कि पक्षपात करने वाली आतिशी ने विधानसभा में बेहद गैरजिम्मेदाराना बयान दिया। यह बहुत दुखद है कि उन्होंने गुरुओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया। हमने आतिशी को निलंबित और दंड देने की मांग की है। हम गुरुओं के प्रति इस तरह के अनादर को बर्दाश्त नहीं कर सकते।
कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग
गुरुवार सुबह दिल्ली विधानसभा में उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा विधायकों ने विपक्ष की नेता आतिशी द्वारा सिख गुरु पर कथित टिप्पणी के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर लेकर और नारे लगाते हुए विधानसभा में घुस आए और कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
विधानसभा की पूरी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग
आप विधायक और विपक्ष के उपनेता मुकेश अहलावत ने आतिशी के खिलाफ लगे आरोपों और इस मामले से जुड़े वीडियो के प्रसार के संबंध में अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखा। अपने पत्र में अहलावत ने कहा कि कपिल मिश्रा द्वारा ट्वीट किया गया वीडियो विधानसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि उन्होंने यह वीडियो फुटेज कैसे प्राप्त किया। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने विधानसभा कैमरों की पूरी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की है।
आप नेता मुकेश अहलावत ने फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए कपिल मिश्रा की दिल्ली विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। साथ ही वीडियो प्रसारित करने वाले अन्य सभी विधायकों को छह महीने के लिए निलंबित करने की भी मांग की गई है।