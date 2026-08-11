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कच्छा-बनियान में साइन करते दिखे AAP विधायक, विधानसभा में CM रेखा ने जमकर फटकारा, VIDEO

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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AAP विधायक अनिल झा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह कच्छा-बनियान में महिलाओं के दिल्ली लक्ष्मी योजना के फॉर्म पर दस्तखत करते नजर आ रहे हैं। वीडियो का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में विधायक को जमकर फटकार लगाई।

कच्छा-बनियान में साइन करते दिखे AAP विधायक, विधानसभा में CM रेखा ने जमकर फटकारा, VIDEO
विधानसभा में CM रेखा ने AAP विधायक को जमकर लगाई फटकार

आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें आप विधायक को कच्छा-बनियान पहनकर कुर्सी पर बैठे देखा जा सकता है। वह बड़े आराम से बैठे हैं और एक-एक कर सामने रखे कागजों पर साइन कर रहे हैं। इसी बात को बढ़ाते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आप विधायक को जमकर सुनाया। उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा- भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहनकर तो बैठो...

कच्छा-बनियान पहनकर साइन करते दिखे आप विधायक

दरअसल, पूरा मामला दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए भरे जा रहे फॉर्म से शुरू होता है। सीएम रेखा द्वारा लाई गई इस स्कीम में महिलाओं को फॉर्म भरते समय अपने इलाके के विधायक से दस्तखत कराने हैं। कई महिलाएं ऐसा कराने के लिए किराड़ी से आप विधायक अनिल झा वत्स के पास पहुंची थीं। महिलाएं एक एक कर उनके सामने कागज लेकर आती हैं और वो एक-एक करके साइन करते जाते हैं।

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विधानसभा में आप विधायक को सीएम रेखा ने जमकर सुनाया

इसी वीडियो पर सीएम रेखा ने सदन में बरसते हुए कहा- "भाई हाथ जुड़ा लो, महिलाएं आ रही हैं साइन कराने, कपड़े पहनकर तो बैठो...। कहो तो साइन बंद करा दें तु्म्हारे।" इसके बाद जोर देते हुए कहा- "रील देखिए इनकी, रील देखो। शर्म आनी चाहिए इनको। दिल्ली की बहने आपसे सवाल करती हैं। आप ऐसे कैसे हो सकते हैं।" इसके साथ ही गंभीर आरोप लगाते हुए कहा- “विधानसभा में गंदे-गंदे इशारे करते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। ऐसे-ऐसे इशारे करते हैं, रिकॉर्डिंग देख लीजिए इनकी।”

17 लाख महिलाओं को बांटे जाएंगे 5100 करोजड रुपये

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सोमवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर विपक्ष के सवालों का सदन में विस्तार से जवाब दिया और कहा कि इसके तहत 17 लाख जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 5,100 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं ।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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