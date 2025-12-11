ऐसे तो नहीं डरा सकते, हम...; AAP विधायक ने CM रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए
आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के कहने पर भाजपा नेता उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोल और लिख रहें हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। विधायक ने कहा कि आप मुझे ऐसे तो नहीं डरा सकते, हम लड़ने वाले लोग हैं।
आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के कहने पर भाजपा नेता उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोल और लिख रहें हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। विधायक ने कहा कि आप मुझे ऐसे तो नहीं डरा सकते, हम लड़ने वाले लोग हैं।
आप विधायक ने कहा कि पिछले दो दिनों से भाजपा के कुछ नेता बुराड़ी में मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने यहां तक कि मेरे मकान मालिक तक को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी के भाजपा नेताओं को बुलाकर कहा कि किसी तरह से संजीव झा को डराने की कोशिश करो। उसे बदनाम करो।
झा ने कहा कि वह एक किराये के मकान में रहते हैं। उनके मकान मालिक को भी डराने की कोशिश की जा रही है। अगर मकान मालिक को डरा भी दोगे तो मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। कई लोग मकान देने को तैयार हैं। साथ ही कहा कि अब मैंने सोचा है कि हर वार्ड में एक-एक साल रहूंगा ताकि वहां के लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा।
आप विधायक ने कहा कि एक बात जान लो, मेरी जरूरते हैं कम, इसलिए मेरे जमीर में है दम। हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। आप विधायक ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरा नहीं सकते। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज दोगे। हमारे कई नेता जेल में रहकर आए हैं, हम भी रहकर आएंगे।
आप नेता ने कहा कि मैंने 4 बार बुराड़ी की सेवा की है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहां ऐतिहासिक काम हुए हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार में काम रुक रहे हैं। टेंडर नहीं, सफाई ठप, दवाइयों की कमी, स्कूलों-बसों की हालत खराब, यमुना फिर गंदी। और जब हम इसका सच पूछते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने दावा कि वह रोज एक-एक गड़बड़ी एक्सपोज करेंगे। लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितना डराओगे, उतनी मजबूती से सवाल करेंगे।
इस बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। जैसे ईडी के छापे के बाद हमने काम दुगना कर दिया था, वैसे ही हमारा विधायक संजीव झा नया मकान किराए पर ले लेगा। भारद्वाज ने लिखा कि अब तीन गुणा ताकत से भाजपा की सरकार की पोल खोलेंगे।