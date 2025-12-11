Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
ऐसे तो नहीं डरा सकते, हम...; AAP विधायक ने CM रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए

Dec 11, 2025 05:01 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेखा गुप्ता के कहने पर भाजपा नेता उनके खिलाफ अनाप-शनाप बोल और लिख रहें हैं ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके। विधायक ने कहा कि आप मुझे ऐसे तो नहीं डरा सकते, हम लड़ने वाले लोग हैं।

आप विधायक ने कहा कि पिछले दो दिनों से भाजपा के कुछ नेता बुराड़ी में मेरे खिलाफ अफवाहें फैलाने यहां तक कि मेरे मकान मालिक तक को डराने की कोशिश कर रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुराड़ी के भाजपा नेताओं को बुलाकर कहा कि किसी तरह से संजीव झा को डराने की कोशिश करो। उसे बदनाम करो।

झा ने कहा कि वह एक किराये के मकान में रहते हैं। उनके मकान मालिक को भी डराने की कोशिश की जा रही है। अगर मकान मालिक को डरा भी दोगे तो मैं कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा। कई लोग मकान देने को तैयार हैं। साथ ही कहा कि अब मैंने सोचा है कि हर वार्ड में एक-एक साल रहूंगा ताकि वहां के लोगों से मिलने का मौका भी मिलेगा।

आप विधायक ने कहा कि एक बात जान लो, मेरी जरूरते हैं कम, इसलिए मेरे जमीर में है दम। हम डरने वाले नहीं, लड़ने वाले लोग हैं। आप विधायक ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, डरा नहीं सकते। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा जेल भेज दोगे। हमारे कई नेता जेल में रहकर आए हैं, हम भी रहकर आएंगे।

आप नेता ने कहा कि मैंने 4 बार बुराड़ी की सेवा की है। पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में यहां ऐतिहासिक काम हुए हैं। लेकिन अब भाजपा सरकार में काम रुक रहे हैं। टेंडर नहीं, सफाई ठप, दवाइयों की कमी, स्कूलों-बसों की हालत खराब, यमुना फिर गंदी। और जब हम इसका सच पूछते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। उन्होंने दावा कि वह रोज एक-एक गड़बड़ी एक्सपोज करेंगे। लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जितना डराओगे, उतनी मजबूती से सवाल करेंगे।

इस बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता को टैग करते हुए एक्स पर लिखा कि हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं है। जैसे ईडी के छापे के बाद हमने काम दुगना कर दिया था, वैसे ही हमारा विधायक संजीव झा नया मकान किराए पर ले लेगा। भारद्वाज ने लिखा कि अब तीन गुणा ताकत से भाजपा की सरकार की पोल खोलेंगे।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
