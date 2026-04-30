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आप विधायक कुलदीप कुमार को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बोले- अगर मुझे कुछ होता है…

Apr 30, 2026 09:39 am ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विधायक ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा- आज फिर एक अज्ञात नंबर से मुझे जान से मारने की धमकी मिली। यह पिछले एक हफ्ते में दूसरी धमकी है।

आप विधायक कुलदीप कुमार को फिर मिली जान से मारने की धमकी, बोले- अगर मुझे कुछ होता है…

नई दिल्ली के कोंडली से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा- "आज फिर एक अज्ञात नंबर से मुझे जान से मारने की धमकी मिली। यह पिछले एक हफ्ते में दूसरी धमकी है।"

आप विधायक कुलदीप कुमार ने खुले शब्दों में कहा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन के रवैये पर कहा कि पिछले हमले में अभी तक न कोई कार्रवाई हुई है और न ही अपराधी पकड़े गए हैं। क्या कानून का डर खत्म हो गया है?

विधायक ने बताया कि मैंने थाना कल्याणपुरी में शिकायत दर्ज करवा दी है। इसके साथ ही सवाल करते हुए लिखा- दिल्ली कमिश्नर और दिल्ली पुलिस कब तक कार्रवाई करेगी? इसके साथ ही अपने साथ अगर किसी भी तरह की अनहोनी घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के होने की बात भी लिखी। विधायक ने ट्वीट में तस्वीर भी शेयर की। इसमें उनके आस-पास पुलिसकर्मी बैठे दिखाई दे रहे हैं। उनके हाथों में कागजात हैं। संभवता पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज की जा रही है।

आपको बताते चलें कि बीते दिन गुरुग्राम के कई स्कूलों को बुधवार सुबह बम से उड़ाने के धमकी भरे ईमेल मिले थे। पुलिस ने बताया कि श्री राम, एमिटी और एचडीएफसी स्कूल समेत कम से कम 10 स्कूलों को सुबह आठ बजकर 33 मिनट पर धमकी भरे ईमेल मिले। उस समय तक कक्षाएं शुरू हो चुकी थीं।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्कूल प्रशासन को सुबह करीब नौ बजे धमकियों के बारे में पता चला और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। अधिकारी ने बताया कि स्कूलों ने तुरंत आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू किए, कई स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी और अभिभावकों से अपने बच्चों को सुरक्षित घर ले जाने को कहा।

बड़ी संख्या में चिंतित अभिभावक स्कूलों के बाहर जमा हो गए और पुलिस व बम निरोधक दल मौके पर पहुंचकर तलाशी में जुट गए। अधिकारी ने कहा, ''सुबह से अब तक करीब 10 स्कूलों ने बम से उड़ाने की धमकी के संबंध में पुलिस से संपर्क किया है। पुलिस टीम सतर्क हैं और सभी परिसरों की तलाशी जारी है।''

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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