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AAP विधायक ने खुद कर दिया कोंडली पुल का 'उद्घाटन', लॉन्च से पहले ही जनता के लिए खोल दिया

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्ली
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AAP विधायक ने कोंडली पुल का 'खुद उद्घाटन' किया, आधिकारिक लॉन्च से पहले ही जनता के लिए खोल दिया। बोले इसका खुद ही उद्घाटन कर हमने हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता एवं साथियों के साथ ।'

AAP विधायक ने खुद कर दिया कोंडली पुल का 'उद्घाटन', लॉन्च से पहले ही जनता के लिए खोल दिया

दिल्ली की कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बने नए पुल का खुद ही बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी भी सरकारी समारोह के होने का इंतजार भी नहीं किया और पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसे आने-जाने वालों के लिए खोल दिया। इस मौके पर MLA कुलदीप कुमार और AAP समर्थक मौके पर जमा हुए और इस पुल को जनता को समर्पित किया।

इस बारे में जानकारी देते हुए कुमार ने मंगलवार को 'X' पर एक पोस्ट में कहा, 'कोंडली पुल पर वर्षों से लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए बने, इस बहुप्रतीक्षित नए पुल का क्षेत्र की सम्मानित जनता एवं साथियों के साथ उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया।'

लाखों लोगों के लिए साबित होगा काम की खबर

आगे अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि 'यह पुल कोंडली विधानसभा के लाखों लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्र को जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देखा गया बेहतर कोंडली का सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है।' साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर यह पुल पूरी तरह क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार।

PWD ने दी पूरे घटनाक्रम को लेकर सफाई

उधर इस घटनाक्रम पर लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि कोंडली विधायक ने कहा कि 'गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी के नाम पर ये जो यूनिट बनने जा रही है, इससे निकलने वाली खतरनाक गैसें हमारे लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा हैं। हम पूरी मजबूती से इसका विरोध करते हैं और इसे कतई बनने नहीं देंगे।'

वहीं आगे कहा गाजीपुर पेपर मार्केट के पास भाजपा सरकार नए कूड़े के पहाड़ बनाना चाहती है, जबकि यहां काफी घनी आबादी है। भाजपा के इस अमानवीय फैसले से यहां रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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