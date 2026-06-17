AAP विधायक ने खुद कर दिया कोंडली पुल का 'उद्घाटन', लॉन्च से पहले ही जनता के लिए खोल दिया
AAP विधायक ने कोंडली पुल का 'खुद उद्घाटन' किया, आधिकारिक लॉन्च से पहले ही जनता के लिए खोल दिया। बोले इसका खुद ही उद्घाटन कर हमने हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता एवं साथियों के साथ ।'
दिल्ली की कोंडली सीट से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक कुलदीप कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बने नए पुल का खुद ही बिना किसी औपचारिक कार्यक्रम के उद्घाटन कर दिया। ऐसा करने के लिए उन्होंने किसी भी सरकारी समारोह के होने का इंतजार भी नहीं किया और पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इसे आने-जाने वालों के लिए खोल दिया। इस मौके पर MLA कुलदीप कुमार और AAP समर्थक मौके पर जमा हुए और इस पुल को जनता को समर्पित किया।
इस बारे में जानकारी देते हुए कुमार ने मंगलवार को 'X' पर एक पोस्ट में कहा, 'कोंडली पुल पर वर्षों से लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत दिलाने के लिए बने, इस बहुप्रतीक्षित नए पुल का क्षेत्र की सम्मानित जनता एवं साथियों के साथ उद्घाटन कर जनता को समर्पित किया।'
लाखों लोगों के लिए साबित होगा काम की खबर
आगे अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि 'यह पुल कोंडली विधानसभा के लाखों लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने और क्षेत्र को जाम से राहत दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देखा गया बेहतर कोंडली का सपना आज साकार होता दिखाई दे रहा है।' साथ ही उन्होंने बताया कि आगामी एक सप्ताह के भीतर यह पुल पूरी तरह क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।
PWD ने दी पूरे घटनाक्रम को लेकर सफाई
उधर इस घटनाक्रम पर लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से कोई तुरंत प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि कोंडली विधायक ने कहा कि 'गाजीपुर में वेस्ट टू एनर्जी के नाम पर ये जो यूनिट बनने जा रही है, इससे निकलने वाली खतरनाक गैसें हमारे लोगों के जीवन के लिए बड़ा खतरा हैं। हम पूरी मजबूती से इसका विरोध करते हैं और इसे कतई बनने नहीं देंगे।'
वहीं आगे कहा गाजीपुर पेपर मार्केट के पास भाजपा सरकार नए कूड़े के पहाड़ बनाना चाहती है, जबकि यहां काफी घनी आबादी है। भाजपा के इस अमानवीय फैसले से यहां रहने वाले लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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