अमानतुल्लाह खान ने कबूलीं अपने इलाके में दुर्दशा की बातें, क्या चलवाएंगे बुलडोजर? बड़ा ऐलान
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कबूला है कि उनके विधानसभा क्षेत्र ओखला में गंदगी और अतिक्रमण से बुरा हाल है। उन्होंने अब खुद पुलिस और एमसीडी के साथ सड़क पर उतरने का ऐलान किया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान क्या अब खुद अपने इलाके में बुलडोजर ऐक्शन लेंगे? उन्होंने ओखला की दुर्दशा कबूल करते हुए अब खुद सफाई करने और पुलिस-एमसीडी के साथ मिलकर अतिक्रमण हटवाने का ऐलान कर दिया है। तीन बार के विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किस तरह गंदगी, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, ट्रैफिक जाम जैसी कई समस्याएं हैं, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कत होती है। अमानतुल्लाह ने अब झाड़ू लेकर खुद सड़कों पर उतरने और साफ-सफाई समेत अन्य परेशानियों से जनता को निजात दिलाने का वादा किया है।
अमानतुल्लाह खान दिल्ली में 'आप' का प्रमुख मुस्लिम चेहरा हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की लहर के बावजूद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। खान ने अब सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र की ना सिर्फ दिक्कतें बताईं, बल्कि दुर्दशा बयां करती तस्वीरें भी दिखाईं। अब उन्होंने खुद मोर्चा संभालने और अपनी टीम के साथ सड़कर पर उतरकर इन समस्याओं को दूर करने का वादा किया है।
अमानतुल्लाह खान ने कहा, 'ओखला इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। अतिक्रमण का बुरा हाल है, गलियों में सड़कों पर गंदगी का बुरा हाल है। जगह-जगह खंभों पर तारों का जमघटा है। ट्रैफिक जाम रहता है। अवैध पार्किंग है। आज इलाके में चलना बहुत मुश्किल है, रहना मुश्किल है। ओखला विधानसभा की कुछ तस्वीरें मैं इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं।' विधायक ने गंदगी की पहली तस्वीर दिखाते हुए कहा कि यह वहां का हाल है जहां वह रहत हैं। उन्होंने अपने दफ्तर के रास्ते पर भी अतिक्रमण की बात स्वीकार की।
हर इलाके का बताया हाल
'आप' विधायक ने कई तस्वीरों के साथ अलग-अलग इलाकों की समस्याओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, 'जाकिर नगर से बाटला हाउस तक अतिक्रमण का आप देखिए क्या हाल है, गंदगी का क्या हाल है। नफीज रोड की हालत आप देखें। ऐसे ही मुरादी रोड पूरा कॉमर्शियल हो गया। वहां से निकलना मुश्किल हो गया। जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे का हाल देखिए। जामिया थाने से शाहीनबाग तक की रोड को या तो मैकेनिकों ने कब्जा कर लिया है, कूड़ा जगह-जगह पड़ा है या पार्किंग है। जामिया शाहीनबाग थाने से अल्लमा शिवली रोड जो मेरे ऑफिस की तरफ जाता है, उसकी दोनों तरफ पार्किंग है, कूड़ा पड़ा हुआ है। गाड़ियां खड़ी होने की वजह से कूड़ा साफ नहीं होता है। लोग अवैध पार्किंग किए हुए हैं, अपनी दुकानें बढ़ाए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं। 40 फुटा रोड पर भी होटल वालों ने, ठेले वालों ने दोनों तरफ से कवर कर लिया है। 6 नवंबर रोड है जो कालिंदी कुंज रोड पर मिलता है उसका सबसे बुरा हाल है। ऐसे ही पूरे इलाके का हाल है जो गंदगी है।'
कहा- इन चीजों से अल्लाह खुश नहीं होंगे
अमानतुल्लाह खान ने ऐलान किया कि अब वह खुद सड़क पर उतरकर झाड़ू लगाएंगे और पुलिस एमसीडी के साथ मिलकर अतिक्रमण भी हटवाएंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस और एमसीडी अतिक्रमण करवाती है, लेकिन लोग फिर कब्जा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, 'लोग ये समझते हैं कि सारा काम नेता करेंगे, यह ठीक नहीं है, लोगों को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पुलिस आती है अतिक्रमण हटाती है, लोग हटा जाते हैं फिर वहीं आ जाते हैं। एमसीडी वाले आते हैं सारा रोड साफ हो जाता है, उनके गए हुए 10 मिनट नहीं होते फिर वही आ जाते हैं। मैं तमाम दुकानदारों, होटलवालों और कार वालों से कहना चाहूंगा कि यदि आपकी वजह से लोग परेशान हैं तो अल्लाह आपसे खुश नहीं होगा। यदि आप लोगों को परेशान करके कारोबार कर रहे हैं तो पता करें कि उलमा से कि वह जायज है या नाजायज। यदि आपके पास गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है तो या तो गाड़ी बेच दें या उसके लिए जमीन खरीदें।'
खुद सड़क पर उतरने, सफाई का ऐलान
खान ने कहा, 'इंशा अल्लाह मैं कल से सड़क पर उतरूंगा, अपने साथ में पूरी टीम लेकर झाड़ू हाथ में लेकर उतरूंगा। झाड़ू लगाने का काम करूंगा, मैं अतिक्रमण भी साफ करूंगा। पुलिस और एमसीडी को भी साथ लूंगा। गड्ढों को भी भरने का काम करूंगा। कहीं सड़क टूटी है तो उसे भी बनवाऊंगा। कहीं सीसीटीवी नहीं है तो उसे भी लगवाऊंगा। ये तमाम चीजें मैं करूंगा। कूड़ा पड़ा है तो साफ करूंगा। लेकिन इसमें मुझे तमाम लोगों का साथ चाहिए, मैं इसे परमानेंट तौर पर करूंगा। मैं ओखला का विधायक हूं, मैं खुद से काम करूंगा फिर लोगों से साथ मांगूंगा। जैसे आइस्ता-आइस्ता बिगड़ा है, वैसे ही सुधरेगा।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप