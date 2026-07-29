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दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर AAP की स्पीकर से खास मांग, बोली- यह विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा

By Sourabh Jain
भाषा, नई दिल्ली
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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र सात से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर AAP की खास मांग, बताया कार्यवाही का अहम हिस्सा
दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर AAP की स्पीकर से खास मांग, बताया विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा

आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से आगामी मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल करने का आग्रह किया है। पार्टी का कहना है कि प्रश्नकाल विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए AAP के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि यह लगातार दूसरा विधानसभा सत्र होगा, जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा।

झा ने कहा कि सत्र की घोषणा और उसके शुरू होने के बीच का समय प्रश्नकाल के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से प्रश्नकाल की व्यवस्था बहाल करने की अपील की और कहा कि विधायी कार्यवाही का उद्देश्य चर्चा और जवाबदेही को बढ़ावा देना होना चाहिए।

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'जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार से जवाब मांगते हैं'

कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल विधानसभा की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं।

'विधायिका के प्रभावी संचालन व सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी'

कुलदीप कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह विधायिका के प्रभावी संचालन और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी है।

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7 से 11 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र

बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए मंगलवार को जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि मॉनसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान सदन की कार्यवाही तीन दिन चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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