दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर AAP की स्पीकर से खास मांग, बोली- यह विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया है कि विधानसभा का मॉनसून सत्र सात से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
आम आदमी पार्टी (AAP) ने बुधवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से आगामी मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल करने का आग्रह किया है। पार्टी का कहना है कि प्रश्नकाल विधायी कार्यवाही का अहम हिस्सा होता है, जिसके माध्यम से सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकते हैं। इस बारे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए AAP के प्रवक्ता और बुराड़ी से विधायक संजीव झा ने कहा कि यह लगातार दूसरा विधानसभा सत्र होगा, जिसमें प्रश्नकाल नहीं होगा।
झा ने कहा कि सत्र की घोषणा और उसके शुरू होने के बीच का समय प्रश्नकाल के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से प्रश्नकाल की व्यवस्था बहाल करने की अपील की और कहा कि विधायी कार्यवाही का उद्देश्य चर्चा और जवाबदेही को बढ़ावा देना होना चाहिए।
'जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार से जवाब मांगते हैं'
कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार ने भी इस मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल विधानसभा की कार्यप्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाते हैं और सरकार से जवाब मांगते हैं।
'विधायिका के प्रभावी संचालन व सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी'
कुलदीप कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि यह विधायिका के प्रभावी संचालन और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जरूरी है।
7 से 11 अगस्त तक होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र
बता दें कि दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए मंगलवार को जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में विधानसभा के सत्र को लेकर निर्णय लिया गया। इसमें कहा गया कि मॉनसून सत्र 7 से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दौरान सदन की कार्यवाही तीन दिन चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सत्र के दौरान दिल्ली के विकास और जनोपयोगी योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए आवश्यक निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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