इतना बुरा हाल! अरविंद केजरीवाल को क्यों चुनावी नतीजों से लगा बड़ा झटका
124 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को असम में महज 0.13 फीसदी वोट शेयर मिला।
पश्चिम बंगाल, असम से लेकर केरल तक पांच राज्यों में हुए चुनावी नतीजों ने भाजपा और कांग्रेस को खुशखबरी दी है तो तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके अपनी सरकारें गंवानी पड़ीं। चुनावी नतीजों में निराशा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) के लिए भी है, जिसने असम चुनाव में अपना दांव आजमाया था। यह अलग बात है कि अगले साल के अंत में होने वाले पंजाब, गोवा और गुजरात चुनाव के लिए पसीना बहाने वाले बड़े नेता असम में ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे।
124 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। पार्टी ने भाजपा से भी पहले अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके यह संदेश देने की कोशिश की थी कि असम की चुनावी जंग के लिए पार्टी पहले से तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कुछ ऐसे उम्मीदवारों पर भरोसा जताया था जिनकी राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय पहचान तो नहीं है, लेकिन स्थानीय स्तर पर वे झाड़ू हाथ में लिए केजरीवाल के विजन को सामने रख रहे थे।
आम आदमी पार्टी को एक फीसदी से भी कम वोट
असम में आम आदमी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार कोई खास प्रभाव नहीं दिखा सका। 2 बजे तक आए डेटे के मुताबिक,पार्टी को राज्य में महज 0.13 फीसदी वोट हासिल हो सके। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को असम में कितने कम लोगों ने मतदान किया इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वहां नोटा को 1.30 फीसदी वोट मिले हैं। करीब 40 फीसदी वोट शेयर के साथ भाजपा ने एक बार फिर यहां प्रचंड बहुमत हासिल किया है।
आप ने कहां किसे उतारा था
नौबोइचा - अच्युत दास
डेरगांव -पुलिन गोगोई
गोहपुर- जारबोम कुतुम
सेंट्रल गुवाहाटी- अनूपा डेकाराजा
खुमताई- आशीष हजारिका
सिबसागर- तपन गोगोई
रोंगानादी- टिकेंद्र थापा
चेंगा- जाहिदु इस्लाम खान
नादुआड़- रंजीत बोरो
तिय़ाबर- पल्लव सैकिया
ईस्ट गोलपाड़ा- जिन्ना अमीर हुसैन
राहा - बरुण बिकास दास
बोकाजन- रेणुका तिमुंगपी
विश्वनाथ - अनंता गोगोई
बरहमपुर - रानू माई तेरोंपी
दीफू- बिरेश दीफोएसा
जोरहाट - प्रणब प्रियंगशु दत्ता
नॉर्थ करीमगंज- सयनुल हक
पलाशबाड़ी- एलविन बरुआ
दिसपुर- बल्लव पात्रा
न्यू गुवाहाटी -आदित्य गोगोई
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
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