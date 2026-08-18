सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जोड़ रही आप; BJP पर साजिश का आरोप
AAP links Satyendra Jain arrest to Punjab elections: दिल्ली जल बोर्ड के कथित घोटाले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर AAP नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भाजपा पर हमला बोला है। दोनों नेताओं ने जैन की गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए इसे राजनीतिक कार्रवाई और ‘फर्जी मामला’ बताया।
AAP links Satyendra Jain arrest to Punjab elections: दिल्ली जल बोर्ड (DJB) घोटाला मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तीखा हमला बोला है। AAP नेता मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को पंजाब चुनाव से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले पार्टी के पंजाब सहप्रभारी को निशाना बनाया गया है। दोनों नेताओं ने मामले को ‘झूठा’ बताते हुए केंद्र और जांच एजेंसियों पर राजनीतिक कार्रवाई का आरोप लगाया।
सिसोदिया बोले- चुनाव से पहले पुराने हथकंडे पर उतरी BJP
मनीष सिसोदिया ने कहा कि पंजाब चुनाव से ठीक पहले पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जैन को पहले भी करीब ढाई साल तक ‘फर्जी मामले’ में जेल में रखा गया था और अब एक और ‘फर्जी मामला’ दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
सिसोदिया ने भाजपा पर कई मुद्दों को लेकर घिरने का आरोप लगाते हुए कहा कि ‘Gen-Z आंदोलन’, राम मंदिर में ‘चंदाचोरी’ और E20 जैसे मुद्दों के बीच भाजपा एक बार फिर ED, ACB और CBI के पुराने ‘चुनावी हथकंडे’ पर उतर आई है। उनका आरोप है कि चुनाव के दौरान विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
संजय सिंह बोले- पंजाब में BJP बुरी तरह हार रही
AAP सांसद संजय सिंह ने भी जैन की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पंजाब चुनाव बुरी तरह हार रही है और इसी ‘बौखलाहट’ के कारण पंजाब के सहप्रभारी सत्येंद्र जैन को दो साल पुराने ‘झूठे मुकदमे’ में गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली चुनाव से पहले भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने दावा किया कि अब पंजाब चुनाव से पहले गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने पंजाब के पूर्व मंत्री संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि पहले उन्हें और अब सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि पूरा देश इस कार्रवाई को देख रहा है और इसे उन्होंने ‘मोदी जी की तानाशाही’ करार दिया। उन्होंने कहा कि इस कथित तानाशाही का अंत अब करीब है।
DJB मामले में सत्येंद्र जैन समेत छह गिरफ्तार
बता दें कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सत्येंद्र जैन समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया है। ACB के मुताबिक, जांच में STP टेंडर की शर्तों में कथित हेरफेर कर एक खास तकनीक प्रदाता कंपनी को फायदा पहुंचाने और रिश्वत के लेनदेन के आरोप सामने आए हैं।
जांच एजेंसी ने दावा किया है कि DJB के तत्कालीन CEO उदित प्रकाश राय ने अपने और रिश्तेदारों के बैंक खातों में कथित तौर पर 1.52 करोड़ रुपये की रिश्वत प्राप्त की। एजेंसी निजी कंपनियों, सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के बीच कथित पैसों के लेनदेन की भी जांच कर रही है।
हालांकि, ACB की ओर से लगाए गए भ्रष्टाचार और रिश्वत के आरोप अभी अदालत में साबित होना बाकी हैं। वहीं, सिसोदिया और संजय सिंह ने गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्रवाई बताते हुए मामले के आरोपों को खारिज किया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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