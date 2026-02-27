‘देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी…’; केजरीवाल-सिसोदिया के बरी होने पर क्या बोले AAP नेता

दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ‘आप’ के मुखिया और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी अन्य 21 आरोपियों को बरी कर दिया।

दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत सभी अन्य 21 आरोपियों को बरी कर दिया। ‘आप’ नेताओं ने कोर्ट के इस फैसले को सच्चाई की जीत बताया है। केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि आखिर में अधर्म और अन्याय हारता है और सच ही जीतता है। सत्यमेव जयते।'' आइए जानते हैं और किसने क्या-क्या कहा…

कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''सत्यमेव जयते। आज एक बार फिर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच और उनके बनाए संविधान पर फख्र महसूस हो रहा है। मोदी जी की पूरी पार्टी और सारी एजेंसियों की हमें बेईमान साबित करने की तमाम कोशिशों के बावजूद आज साबित हो गया कि अरविंद केजरीवाल - मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है।''

‘हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दीं’ वहीं, ‘आप’ के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ‘एक्स’ पर लिखा, ''कोर्ट ने हमारे नेताओं को बरी कर दिया। ये साबित हो गया कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है। जिसने साजिश रचकर देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और सबसे बेहतरीन ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी को बदनाम किया। हमारे नेताओं को जेल में यातनाएं दीं। देश से माफी मांगो नरेंद्र मोदी।''

‘आखिरकर सच की जीत हुई’ ‘आप’ की नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ''सत्यमेव जयते! चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाए, चाहे कितना अत्याचार किया, लेकिन आखिरकर सच की जीत हुई। आज पूरे देश के सामने है - भाजपा का षड्यंत्र और अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी।''

हम पर हर चैनल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए : केजरीवाल ‘आप’ संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से भाजपा दिल्ली आबकारी नीति मामले में हम पर आरोप लगा रही थी, आज अदालत ने हमारे खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। हमने हमेशा कहा है कि सत्य की जीत होती है। प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश रची और पार्टी के पांच सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया। हम पर हर चैनल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हैं। मैंने केवल ईमानदारी कमाई है। अदालत ने आज कहा है कि केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी ईमानदार हैं।