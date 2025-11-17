दिल्ली में बर्फ पड़ गई; AAP नेताओं ने उड़ाया सरकार का मजाक, एक चैंलेंज भी दिया

Hindustan Hindi News
Mon, 17 Nov 2025 05:49 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना सफाई का मुद्दा या कहें उसके प्रदूषण का मुद्दा खूब उछला था। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की नाकामी और अपनी सरकार बनने पर इसके कायाकल्प की बात दोहराई थी। चुनाव के नतीजे आए 10 महीने बीत चुके हैं और दिल्ली में नई सरकार है, पर अब इस बार यमुना की गंदगी का मुद्दा आम आदमी पार्टी ने उठा लिया है। आज दिल्ली के दो आप विधायकों कुलदीप कुमार और संजीव झा यमुना किनारे पहुंचे और नदी में पसरे सफेद झाग को स्नोफॉल बताकर दिल्ली सरकार का मजाक उड़ाया। दोनों यहीं नहीं रुके और रेखा गुप्ता सरकार के मंत्रियों को इसमें डुबकी लगाने के लिए भी कह दिया।

आम आदमी पार्टी के कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार और बुराड़ी से एमएलए संजीव झा आज यमुना नदी के एक घाट पहुंचे और पानी के ऊपर दूर तक पसरे सफेद झाग पर रेखा गुप्ता सरकार का मजाक उड़ाया। आप विधायक संजीव झा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली में बर्फ नहीं पड़ी, ये बीजेपी की नाकामी का झाग है! कुलदीप भाई ने दूर से पूछा कि ये उजला-उजला क्या है? हमें भी लगा स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन पास जाकर देखा ये यमुना का जहरीला झाग है। और ये झाग बीजेपी सरकार के झूठ और भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत है।

उन्होंने आगे कहा कि 10 महीने हो गए सरकार को। याद है वादा? यमुना दो महीने में साफ कर देंगे। आज हालत देख लीजिए, लोग झाग हटाकर उसी में नहा रहे हैं। बीजेपी नेता जो पहले डुबकियां लगा रहे थे,आज कहां हैं? हिम्मत है तो आज आकर डुबकी लगाएं! दिल्ली की हवा—500 AQI! बीजेपी पॉल्यूशन नहीं घटा रही, डेटा छुपा रही है। 365 दिन सफाई का वादा था, काम 36 दिन भी नहीं हुआ। हम आवाज उठाते रहेंगे। विधानसभा में भी, सड़कों पर भी।

इसके पहले आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भी एक पोस्ट के जरिए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। सौरभ ने यमुना के झाग की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बिहार चुनाव खत्म, यमुना की नौटंकी खत्म क्या मीडिया और अखबार दिखाएंगे ?

