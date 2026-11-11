आपको दुख पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं..., AAP नेता सौरभ भारद्वाज का कांग्रेस पर तंज
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि हम बहुत आभारी हैं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने एक मनगढ़ंत आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ झूठी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी।
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कांग्रेस पर तंज कसा है। भारद्वाज ने लिखा कि आपको दुख पहुंचाने के लिए माफी चाहता हूं। मैंने उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, जैसी पिछले हफ्ते राहुल गांधी जी ने भगवंत मान जी के लिए की थी।
आप नेता ने लिखा कि हम बहुत आभारी हैं कि दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष ने एक मनगढ़ंत आबकारी घोटाले में अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ झूठी लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। फिर भाजपा सरकार ने हमारे सभी शीर्ष नेताओं को सालों के लिए जेल भेज दिया। इसके बाद, लोकसभा चुनाव से पहले 'इंडिया' गठबंधन के हिस्से के रूप में कांग्रेस नेता हमारी रैली में शामिल हुए। हम उनके आभारी हैं। आप नेता ने लिखा कि जब अदालत ने 'आप' नेताओं को आरोपों से बरी कर दिया तो कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर इसे भाजपा और 'आप' का ड्रामा बताया। उन्होंने केजरीवाल के आंसुओं का मजाक भी उड़ाया।
सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि अगर ऑपरेशन ब्लू-स्टार और सिख नरसंहार को लेकर सच में कोई पछतावा होता तो कांग्रेस सरकारों को सिख-विरोधी दंगों में हुई हजारों हत्याओं की निष्पक्ष और त्वरित जांच करानी चाहिए थी। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस की सरकारों ने यह सुनिश्चित किया कि 1984 के दंगों की जांच कभी पूरी न हो पाए। सैकड़ों गवाहों की मौत हो गई, जबकि उनके मामले कभी ट्रायल कोर्ट तक नहीं पहुंच सके। अगर उन्हें सच में पछतावा होता तो कांग्रेस को सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि जब सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया और सजा सुनाई गई, तब भी दिल्ली कांग्रेस ने उनकी प्रार्थना सभा के लिए निमंत्रण भेजा। इसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने भी शिरकत की।
आप नेता ने लिखा कि 1984 के दंगों की जांच के बारे में गूगल एआई पर एक साधारण सा सवाल पूछने पर मुझे ये तथ्य मिले। पछतावा सिर्फ विचारों में नहीं, बल्कि कार्यों में दिखना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हजारों हत्याओं के लिए केवल 587 FIR दर्ज कीं। 241 मामलों को तो बिना किसी जांच के तुरंत बंद कर दिया।
एक साथ कई मामलों को मिलाने का जाल
पुलिस ने सैकड़ों अलग-अलग हत्याओं को एक ही बड़ी फाइल में डाल दिया, जिससे एक ऐसी कानूनी उलझन पैदा हो गई। ऐसा करके जानबूझकर मुकदमों को ठप कर दिया गया।
8 साल की देरी की चाल
अधिकारियों ने असली आरोप तय करने में आठ साल लगा दिए। इससे अदालतों को हत्यारों को बरी करने का मौका मिल गया, क्योंकि सबूत बहुत पुराने हो चुके थे।
सजा से ज्यादा जांच आयोग
भारत ने 14 जांच आयोग बनाए, लेकिन हत्या के मामलों में केवल 13 लोगों को ही सजा दिला पाई। यानी हत्या के मामलों में सजा मिलने की दर 1 प्रतिशत से भी कम रही।
पुलिस को पूरी छूट
इस बात के पुख्ता सबूत होने के बावजूद कि पुलिस अधिकारियों ने पीड़ितों के हथियार छीन लिए थे और भीड़ को उकसाया था, हत्या के मामले में एक भी पुलिस अधिकारी को दोषी नहीं ठहराया गया।
34 वर्षों तक राजनीतिक संरक्षण
मुख्य साजिशकर्ताओं को राजनीतिक संरक्षण हासिल था, जिसकी वजह से तीन दशकों से भी अधिक समय तक उन्हें सजा नहीं मिल सकी। इस दौरान कई आरोपी बुढ़ापे के कारण चल बसे।
राहुल गांधी ने क्या कहा था
संगरूर में कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर पंजाब से नशा खत्म करना है तो मुख्यमंत्री को शाम के वक्त नशा छोड़ना होगा। राहुल गांधी ने भगवंत मान पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लोकसभा में चुटकुले सुनाया करते थे और सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बदबू आती थी। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन अगर पंजाब से नशा खत्म करना है तो मुख्यमंत्री को शाम के वक्त नशा छोड़ना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।