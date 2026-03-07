Hindustan Hindi News
दिल्ली में हर आदमी रिस्क पर है, अब यहां होली भी नहीं मना सकते; तरुण मर्डर केस को लेकर बोली AAP

Mar 07, 2026 03:02 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
AAP नेता ने कहा, 'यह बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि आज यहां कोई सुरक्षित नहीं है। ना यहां हिंदू सुरक्षित है, ना यहां ईसाई सुरक्षित है और ना यहां पर गाय सुरक्षित है। यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है।'

दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन रंग के छींटे पड़ने को लेकर हुए विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा किए गए हमले में तरुण नाम के युवक की मौत हो गई थी। इस केस में पुलिस ने एक नाबालिग सहित कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की दिल्ली ईकाई के अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली अब इतनी असुरक्षित हो गई है कि यहां त्योहार मनाना भी मुश्किल हो गया है। सौरभ ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने दिल्ली की हालत ऐसी कर दी है कि फिलहाल यहां हर आदमी रिस्क पर है। यहां आप गड्ढे में गिर सकते हैं, और त्योहार मनाने पर आपके साथ मारपीट से लेकर आपकी हत्या तक हो सकती है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तम नगर मर्डर केस के बारे में बोलते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'बहुत शर्म की बात है अगर दिल्ली के अंदर लोग होली नहीं खेल सकते, दिल्ली के अंदर लोग क्रिसमस नहीं मना सकते, तो दिल्ली के अंदर आप कर क्या सकते हैं, दिल्ली के अंदर सिर्फ इस धुएं के अंदर आप खांस सकते हैं। सिर्फ ये करने की आजादी है, दिल्ली के अंदर और कोई आजादी नहीं है।

'बीफ के व्यापारी भी यही और गाय के नाम पर वोट भी यही मांग रहे'

आगे उन्होंने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हमारे साथ घूम-घूमकर कह रहे हैं, कि जी गाय कूड़ा खा रही है, भाजपा की MCD कुछ क्यों नहीं करती। क्योंकि वो कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्हीं के लोगों की वो गायें हैं, इन्हीं के लोग उनका व्यापार कर रहे हैं। बीफ का व्यापार भी यही लोग कर रहे हैं, गाय का व्यापार भी यही लोग कर रहे हैं और उसके नाम पर वोट भी यही लोग मांग रहे हैं। तो आज दिल्ली के अंदर कोई सुरक्षित नहीं बचा।'

'आप गड्डे में गिर सकते हैं, होली मनाने पर हत्या हो सकती है'

आगे दिल्ली की रेखा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, 'रेखा गुप्ता जी ने कहा था ना अपनी रिस्क पर ही दिल्ली में आना, तो उन्होंने वैसी ही दिल्ली बना दी है, जहां हर आदमी अपनी रिस्क पर है, कहीं आप गड्ढे में गिर सकते हैं, कहीं आप त्योहार क्रिसमस मनाने पर आपके साथ मारपीट हो सकती है, होली मनाने पर आपकी हत्या हो सकती है। तो यह बड़े शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए कि आज यहां कोई सुरक्षित नहीं है। ना यहां हिंदू सुरक्षित है, ना यहां ईसाई सुरक्षित है और ना यहां पर गाय सुरक्षित है। यहां पर कोई भी सुरक्षित नहीं है।'

अबतक सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी

उधर उत्तम नगर में होली के दिन दोनों समुदायों के परिवारों के बीच हुई झड़प को लेकर DCP द्वारका कुशल पाल सिंह ने कहा, '4 मार्च को रात करीब 11 बजे घटना की जानकारी मिली और स्पेशल स्टाफ और लोकल पुलिस समेत एक्स्ट्रा स्टाफ मौके पर पहुंचा। पता चला कि दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी जिसमें एक तरफ से तीन और दूसरी तरफ से पांच लोग घायल हुए थे। घायलों को PCR और एंबुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। ज़्यादातर लोगों को उसी रात डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 26 साल के तरुण कुमार एडमिट रहे और 5 मार्च की दोपहर को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। शुरू में सेक्शन 308 के तहत केस दर्ज किया गया था। उनकी मौत के बाद मर्डर की धारा जोड़ी गई। अब तक सात लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है।'

दिल्ली में होली वाली रात सड़क पर गिरे पानी के गुब्बारे के छींटे लगने पर पड़ोसी परिवार ने हमला कर दिया था, जिसमें 26 वर्षीय तरुण की मौत हो गई थी।

MCD के लोगों पर लगाया गायों का व्यापार करने का आरोप

इससे पहले शनिवार को सुबह किए एक अन्य ट्वीट में सौरभ भारद्वाज ने MCD के लोगों पर गायों के अवैध व्यापार का आरोप लगाते हुए एक वीडियो शेयर किया था और उसके साथ लिखा था, 'MCD वेटरनरी विभाग का अधिकारी बता रहा है कि MCD में ही काम करने वाला कर्मचारी अमित डागर गायों का अवैध व्यापार कर रहा है, सबको पता है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं। पुलिस के अधिकारियों के सामने सारी बात हो रही है , नगर सबकी मिलीभगत के चलते कोई कार्यवाही नहीं। इस पोस्ट को दिल्ली की CM, पुलिस कमिश्नर और MCD सभी को टैग किया गया।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
