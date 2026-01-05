दिल्ली को भी इंदौर बनाना चाहते थे लेकिन अरविंद केजरीवाल ने...; AAP नेता का BJP सरकार पर हमला

संक्षेप: आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी टेरी ने दिल्ली में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। टेरी के रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने मान भी लिया है। आप नेता ने कहा कि उस समय एलजी और डीजेबी की सीईओ ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को झूठा बताया था।

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया है कि केंद्र सरकार की एजेंसी टेरी ने दिल्ली में जहरीले पानी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा कि टेरी के रिपोर्ट को दिल्ली सरकार ने मान भी लिया है। आप नेता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली के अंदर भाजपा की हरियाणा सरकार द्वारा भारी अमोनिया युक्त जहरीला पानी यमुना में छोड़ने को लेकर केंद्र सरकार की एजेंसी टेरी ने बड़ा खुलासा किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि क्या दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए भाजपा ने अपनी हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली में भारी अमोनिया युक्त पानी यमुना में छोड़कर इंदौर जैसी घटना को अंजाम देना चाहती थी? आप नेता ने कहा कि दिल्ली चुनाव से ठीक पहले हरियाणा सरकार ने भारी अमोनिया युक्त जहरीला पानी भेजा था, जिसका पता लगते ही अरविंद केजरीवाल ने कड़ा विरोध जताया था।

एलजी और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने गुमराह किया सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली के पानी में जहर मिला रही है, यह बात एक साल पहले अरविंद केजरीवाल ने कही। एलजी और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को झूठा बताया। उस समय हरियाणा की भाजपा सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब टेरी की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि एलजी और दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने दिल्ली की जनता को गुमराह किया था। अमोनिया के आंकड़े कम करके बताए गए।

केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते थे सोमवार को एक्स पर एक वीडियो साझा कर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश के इंदौर में सरकार द्वारा सप्लाई किए गए पानी को पीने से करीब 10 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए और अभी भी आईसीयू में हैं। दिल्ली में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।

उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था कि भाजपा शासित हरियाणा सरकार पानी में जहर मिला रही है, जिसकी काफी निंदा भी की गई। इसके उलट, हरियाणा सरकार ने अरविंद केजरीवाल पर ही केस दर्ज करा दिया।

डीजेबी ज्यादा अमोनिया वाले पानी को साफ नहीं कर सकती सौरभ भारद्वाज ने कहा कि टेरी की जिस रिपोर्ट को दिल्ली की भाजपा सरकार ने स्वीकार कर लिया है और सही माना है, वह बड़ा खुलासा करती है। रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल दिसंबर महीने में जब टेरी ने यमुना के सैंपल लिए तो वजीराबाद के अपस्ट्रीम में 27 पीपीएम अमोनिया था और डाउन स्ट्रीम में करीब 30 पीपीएम। अगर कोई यह पानी पी ले, तो यह जहर के बराबर है। दिल्ली जल बोर्ड एक पीपीएम से ज्यादा अमोनिया वाले पानी को साफ करने में सक्षम नहीं है।

एलजी के दबाव में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने पत्र लिखा सौरभ भारद्वाज ने बताया कि उस वक्त अरविंद केजरीवाल को झूठा साबित करने के लिए उपराज्यपाल (एलजी) के दबाव में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल की बातों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। अधिकारी ने बताया था कि यमुना के पानी में अमोनिया ज्यादा होने पर करीब 6 से 7 पीपीएम होता है। आज यह साबित हो गया है कि उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ, अधिकारी और एलजी झूठ बोल रहे थे, जबकि अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे थे।

एलजी ने चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को दोषी ठहराया था सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चूंकि वहां भाजपा की सरकार थी, इसलिए गलती को छुपाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने दिल्लीवालों को असली अमोनिया की मात्रा नहीं बताई। एलजी ने भी दिसंबर में चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहराया। उस वक्त सीईओ और एलजी की चिट्ठियों को मीडिया में खूब चलाया गया। लेकिन आज यह साबित हो गया है कि अरविंद केजरीवाल सही थे और भाजपा के एलजी व उनके द्वारा नियुक्त सीईओ झूठ बोल रहे थे और जनता की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे।