Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP leader Saurabh Bhardwaj asked V.K. Saxena five questions.
LG साहब बहुत विद्वान आदमी हैं…; AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने वी. के. सक्सेना से पूछे 5 सवाल

LG साहब बहुत विद्वान आदमी हैं…; AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने वी. के. सक्सेना से पूछे 5 सवाल

संक्षेप:

एलजी साहब बहुत विद्वान आदमी हैं। उनको प्रदूषण से लेकर यमुना तक सारा ज्ञान था... आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ऐसा कहते हुए दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना से पांच सवाल पूछे।

Wed, 26 Nov 2025 05:18 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एलजी साहब बहुत विद्वान आदमी हैं। उनको प्रदूषण से लेकर यमुना तक सारा ज्ञान था... आम आदमी पार्टी की दिल्ली यूनिट के अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने ऐसा कहते हुए दिल्ली के एलजी वी.के. सक्सेना से पांच सवाल पूछे। गर्वनर और आप के बीच के तनातनी भरे बयान अक्सर सामने आते रहते हैं। इस बार सौरभ भारद्वाज ने सड़क, प्रदूषण, यमुना को लेकर सवाल किए कि आखिर वो कहां गायब हो गए हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रदूषण से लेकर यमुना तक सारा ज्ञान…

सौरभ भारद्वाज ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा- एलजी साहब बहुत विद्वान आदमी हैं। उनको प्रदूषण से लेकर यमुना तक सारा ज्ञान था। पिछले साल तक जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो ढाई-ढाई सौ अफसरों के साथ सड़कों पर उतरते थे। कैमरामैन को साथ लेकर जाते थे। टीवी पर बयानबाजी करते थे कि इस तरह से पलूशन ठीक होगा, ऐसे होगा।

प्रदूषण पर एलजी के बयान को ध्यान दिलाया

सौरभ ने एलजी के बयान को याद दिलाते हुए कहा- 74 फीसदी प्रदूषण दिल्ली का अपना प्रदूषण है, जो ठीक हो सकता है अगर नियत ठीक हो। इसके बाद सौरभ भारद्वाज ने एलजी वीके सक्सेना से पांच सवाल किए। इससे पहले उन्होंने रेखा गुप्ता की बात करते हुए कहा- क्या आज रेखा गुप्ता जी की नियत ठीक नहीं है? इसके बाद एलजी से सवाल करते हुए कहा-

AAP नेता ने पूछे 5 सवाल

1- क्या रेखा गुप्ता जी एलजी विनय सक्सेना जी से परामर्श नहीं कर रही हैं।

2- एलजी ऐसे चुप क्यों बैठे हैं, वो क्यों घबराए हुए हैं, क्या उनको अपनी नौकरी जाने का डर है?

3- क्या आज ये लोकल गार्जियन अपने राजभवन से निकल नहीं पा रहा है, क्या उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है?

4- क्या उनको प्रेस रिलीज देने की इजाजत नहीं है?

5- क्या उनके पीआर डिपार्टमेंट और मीडिया डिपार्टमेंट पर ताला लगा दिया गया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News AAP
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।