खुद पर FIR के बाद 'सांता क्लॉज' संग थाना पहुंच गए सौरभ भारद्वाज, किया ये दावा

संक्षेप:

सौरभ ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया है कि ईसाई टोपी पहनी महिलाओं और बच्चों को कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों की बदसलूकी का सामना करना पड़ा था।

Dec 27, 2025 08:07 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज शनिवार को 'सांता क्लॉज' संग अमर कॉलोनी थाने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 21 दिसंबर को अमृत पुरी (गढ़ी गांव) के बाजार में ईसाई औरतों और बच्चों संग बदसलूकी हुई थी। सौरभ ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया है कि ईसाई टोपी पहनी महिलाओं और बच्चों को कथित तौर पर बजरंग दल से जुड़े कुछ लोगों की बदसलूकी का सामना करना पड़ा था।

आप नेता ने कहा है कि महिलाओं को इस दौरान धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और साथ ही उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। यही नहीं ईसाई महिलाओं को इलाके से खदेड़ने की भी कोशिश की गई थी।

सौरभ भारद्वाज की मां है कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 299, 302, 196 और 79 के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। गौरतलब है कि आप नेताओं के खिलाफ हाल में एफआईआर दर्ज हुई थी जिनमें सौरभ भारद्वाज के अलावा बुराड़ी विधायक संजीव झा और आदिल अहमद खान का नाम भी शामिल है। आप नेताओं ने क्रिसमस से पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें ईसाई समुदाय के पवित्र प्रतीक की मॉकरी की थी।

इसी के बाद महिला वकील ने आप नेताओं के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि दिल्ली प्रदूषण पर व्यंग्य करते हुए सांता क्लॉज को बेहोशी की हालत में दिखाया गया था और ये सब जानबूझकर किया गया था। सांता क्लॉज को प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया गया था ताकि ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सके।

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
