इधर पति खड़े थे और इधर…; रेखा गुप्ता के करवा चौथ का सौरभ भारद्वाज ने उड़ाया मजाक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के करवा चौथ मनाने वाले वीडियो का आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने जमकर मजाक उड़ाया है। आप के दिल्ली प्रमुख और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कई टिप्पणियां कीं और लोग ठहाके लगाते रहे।
अब रेखा गुप्ता जी ने करवा चौथ मनाया। रेखा गुप्ता जी ने अपने पति के साथ करवा चौथ मनाया ( जोर से किसी न्यूज एंकर की तरह बोलते हुए, लोग ठहाके लगाने लगे)। अरे, सब अपने पति के साथ ही मनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। पहली बार क्या किसी ने अपने पति के साथ मनाया। आपने देखा वीडियो, सब जगह चल रही है। इधर पति है, इधर सौ के करीब सिक्यॉरिटी गार्ड हैं। जिनकी पत्नियां नहीं मना पाईं इसी वजह से।' भारद्वाज दिल्ली के ऑटो चालकों के लिए आयोजित दिवाली मिलन समारोह में बोल रहे थे।
भारद्वाज यहीं नहीं रुके। वह लगातार तंज कसते रहे और कार्यक्रम में बैठे लोग ठहाके लगाते रहे। उन्होंने कहा,'आप देखो उस वीडियो में, इनकी थाली पकड़कर एक सिक्यॉरिटी वाला पकड़कर खड़ा है। उसकी बीवी वीडियो में देख रही है अपने पति को, कि हमारे सबके पति इसकी करवा चौथ मनवा रहे हैं। कैमरा मैन खड़े हैं छत पर, रेखा गुप्ता जी के छत पर चांद देखने कैमरा मैन भी गए हैं। हम भी चलेंगे, वीडियो बन रही है। पहली बार मना, यह है आपके वोट की कीमत कि रेखा गुप्ता ने करवा चौथ मनाया। आप देखिए कितनी भारी कीमत चुका रहे हो आप लोग। मैंने अरविंद जी को कहा कि सर आप इतने सालों से मनवा रहे थे, आप भी वीडियो बना लेते। हम भी कह देते कि इन्होंने भी मनाई। क्योंकि कुछ है ही नहीं जो किया हो इन्होंने।'