CM रेखा गुप्ता को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कह दी बड़ी बात, बोले- AQI का सही उच्चारण तक नहीं कर सकतीं
आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की आलोचना की। कहा कि उन्हें वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) और इसके मापदंडों की जानकारी नहीं है। उन्हें प्रदूषण की समस्या से निपटने का काम विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए।
एएनआई से बात करते हुए भारद्वाज ने कहा कि यह सरकार लगभग एक साल से सत्ता में है। देश में कहीं भी पराली जलाने की घटना नहीं हुई है। प्रदूषण की स्थिति ऐसी है कि बंद कमरे में भी धुंध छाई रहती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक्यूआई का पता नहीं है? वह कहती हैं कि किसी भी उपकरण से एक्यूआई मापा जा सकता है।
आप नेता ने कहा कि दिल्ली की सीएम एक्यूआई का सही उच्चारण तक नहीं कर सकतीं। दिल्ली की जनता अगले चार साल तक मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करेगी? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विशेषज्ञों को आगे आना चाहिए और मुख्यमंत्री को पीछे हट जाना चाहिए।
दिल्ली के लोगों ने रविवार को बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गहरी चिंता व्यक्त की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार शहर का एक्यूआई बढ़कर 497 हो गया, जो 'गंभीर' श्रेणी में बना हुआ है।
स्थानीय लोगों ने बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेने में कठिनाई, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की शिकायत की। कई निवासियों ने बुजुर्गों और बच्चों के लिए भी चिंता व्यक्त की, जो श्वसन संबंधी समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। जलगांव निवासी सुरेश ने एएनआई से बात करते हुए स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्वच्छ हवा के महत्व पर प्रकाश डाला।
गंभीर प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने शनिवार को निर्देश दिया कि कक्षा 9 और 11 की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएं। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेप-4 को लागू करने के बाद लिया गया।
सीपीसीबी के अनुसार, 0 से 500 तक के एक्यूआई को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। एक्यूआई वर्गीकरण के अनुसार, 0-50 के बीच की रीडिंग को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'अत्यंत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।