दिल्ली की भाजपा सरकार अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास 'शीशमहल' को आम जनता के लिए खोलने की तैयारी में है। प्रवेश वर्मा के ऐलान पर AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना प्रदूषण और सफाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा।

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास रहे कथित 'शीशमहल' के दरवाजे अब जल्द ही आम जनता के लिए खोलने जा रही है। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की। हालांकि, ‘आप’ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने इसे यमुना सफाई पर घिरी सरकार द्वारा लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है।

सौरभ भारद्वाज ने 'शीश महल' को लेकर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा द्वारा दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले एक हफ्ते में प्रवेश वर्मा की जितनी बेइज्जती हुई उससे वो स्वाभाविक रूप से लोगों का ध्यान कहीं और भटकाना चाहेंगे। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने यमुना नदी का 60% हिस्सा साफ कर दिया है। लेकिन, बाद में वहां हजारों मरी हुई मछलियां मिलीं। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने वहां जाकर मरी हुई मछलियां डाली हैं। हमने मांग की कि इन मछलियों का पोस्टमॉर्टम कराया जाए और पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। इसके बाद वे वहां से भाग गए। कई वीडियो में साफ दिख रहा है कि यमुना नदी झाग से ढकी हुई है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि यमुना पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद नदी में प्रदूषण का स्तर वास्तव में बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया है कि दिल्ली में एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तय मानकों के अनुसार काम नहीं कर रहा है।

भारद्वाज ने कहा कि यमुना की सफाई का काम प्रवेश वर्मा के विभाग के अंतर्गत आता है। वे बेमतलब की बातें उठाकर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे। हम उन्हें सीधे यमुना के पास ले जाएंगे और पूछेंगे: "ये मछलियां क्यों मरीं—क्या इसकी रिपोर्ट आ गई है? और क्या आपके पानी में प्रदूषण था—क्या उसकी रिपोर्ट आ गई है?" हम उन्हें बचकर नहीं जाने देंगे।

दिल्ली में यमुना के 52 किमी हिस्से में कहीं झाग नहीं : प्रवेश वर्मा हालांकि, दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को दावा किया कि राजधानी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी के 52 किलोमीटर लंबे हिस्से में कहीं भी झाग नहीं है। उन्होंने कहा कि ओखला बैराज के पास जहां भी झाग की समस्या सामने आती है, उसके समाधान के लिए दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत कर रही है। प्रवेश वर्मा ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ‘आप’ के उन आरोपों को खारिज कर दिया कि श्रद्धालुओं को यमुना नदी में झाग के बीच छठ पूजा मनाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उन्होंने कहा, ''छठ पूजा श्रद्धा के साथ मनाई गई और तैयारियों को लेकर लाखों लोग बेहद खुश थे। भाजपा ने पूर्वांचल के लोगों का दिल जीत लिया है, यह देखकर 'आप' को पीड़ा हो रही है।''

मंत्री ने कहा कि यमुना दिल्ली में 52 किलोमीटर तक बहती है और इस पूरे हिस्से में कहीं भी झाग नहीं है। हालांकि, उन्होंने कहा कि दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित ओखला बैराज के पास जहां भी झाग दिखाई देता है, उस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

‘शीशमहल’ आम लोगों के लिए खोला जाएगा : प्रवेश वर्मा दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को यह भी घोषणा की कि दिल्ली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास 'शीशमहल' को आम लोगों के देखने के लिए खोलेगी। उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए 'शीशमहल' देखने का समय आरक्षित करने और टिकट बुक करने की व्यवस्था अगले सप्ताह तक शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में मीडिया के लिए आवास देखने की व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद आम लोग टिकट खरीदकर आवास के अंदरूनी हिस्सों को देख सकेंगे।

मंत्री ने कहा, ''जनता की मांग को देखते हुए हम 'शीशमहल' को लोगों के देखने के लिए खोलेंगे। हम लोगों को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति, जिसने कहा था कि वह सरकारी वाहन तक का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसने कई अन्य घरों को ध्वस्त करके अपने लिए यह आलीशान बंगला बनवाया।''

कैग की रिपोर्ट में उठाए गए थे खर्च पर सवाल गौरतलब है कि सिविल लाइंस इलाके में फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगला नंबर 6 में अरविंद केजरीवाल 2015 से 2024 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान रहे थे। फरवरी 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने ‘आप’ और उसके राष्ट्रीय संयोजक के कथित भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए इस बंगले को 'शीशमहल' नाम दिया था। पिछले साल दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग (CAG) की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लैगस्टाफ रोड स्थित केजरीवाल के तत्कालीन सरकारी आवास (बंगला नंबर छह) के रेनोवेशन पर 33.66 करोड़ रुपये खर्च हुए थे, जो अनुमानित लागत से 342 प्रतिशत अधिक थे।