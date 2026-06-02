Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझे बच्ची क्या, माता-पिता का नाम तक नहीं पता; FIR दर्ज होने पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

सौरभ भारद्वाज पिछले कई दिनों से 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले को उठा रहे थे। अब इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 

मुझे बच्ची क्या, माता-पिता का नाम तक नहीं पता; FIR दर्ज होने पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज

दिल्ली पुलिस ने उस तीन साल की बच्ची की पहचान उजागर करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसका पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर रेप किया गया था। सौरभ भारद्वाज पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये मामला उठा रहे है। इंसाफ की गुहार लगाते हुए कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।

उन पर आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने बच्ची की पहचान उजागर कर दी। एक अधिकार ने बताया है कि जनकपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 (कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान उजागर करने आदि से संबंधित) तथा किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब इस पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बच्ची तो क्या उसके माता-पिता का नाम भी नहीं पता।

उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एसएस मोता सिंह स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर पर्दा डालने के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के जनकपुरी स्थित एसएस मोता सिंह स्कूल में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस और केंद्र सरकार आरोपियों को सजा देने के बजाय इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई हैं।

ये भी पढ़ें:सौरभ भारद्वाज पर FIR, जिस रेप केस को उठा रहे थे उसमें उनके खिलाफ ही क्यों ऐक्शन

'60 सीसीटीवी कैमरे एक साथ खराब'

सौरभ भारद्वाज ने जिस स्कूल में रेप हुआ, उसका जिक्र करते हुए कहा, यह एक स्कूल है जहां बताया गया था कि 60 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सभी 60 कैमरे खराब पाए गए। कथित रेप का कोई सबूत नहीं है क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। सरकार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। अब, इसके जवाब में, सरकार ने मेरे खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। मुझे पीड़िता का नाम तक नहीं पता। मैं पीड़िता को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी पहचान कैसे उजागर कर सकता हूं? मुझे पीड़िता का नाम, मां का नाम या पिता का नाम नहीं पता। मुझे पीड़िता की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

क्या है मामला?

एक प्राइवेट स्कूल में 57 साल के कर्मचारी द्वारा तीन साल की बच्ची का कथित तौर पर रेप करने का मामला सामने आया था। यह घटना एक मई को तब सामने आई जब बच्ची की मां ने पुलिस से संपर्क किया।

ये भी पढ़ें:AAP नेता सौरभ भारद्वाज को HC का समन, BJP के प्रवेश वर्मा ने दर्ज कराया है मुकदमा

शिकायत के अनुसार, बच्ची ने दाखिल के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ही स्कूल जाना शुरू किया था। शिकायत के अनुसार, घर लौटने पर उसने दर्द की शिकायत की और जब बच्ची की मां ने उससे पूछा तो उसने कथित तौर आपबीती बताई।

ये भी पढ़ें:AAP के वडोदरा शहर अध्यक्ष समेत 2 गिरफ्तार, IB अफसर बन करते थे ये काम

शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ने पर स्कूल की एक महिला टीचर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Aam Aadmi Party
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।