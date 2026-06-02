मुझे बच्ची क्या, माता-पिता का नाम तक नहीं पता; FIR दर्ज होने पर क्या बोले सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज पिछले कई दिनों से 3 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले को उठा रहे थे। अब इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है।
दिल्ली पुलिस ने उस तीन साल की बच्ची की पहचान उजागर करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया है जिसका पश्चिमी दिल्ली के एक निजी स्कूल में कथित तौर पर रेप किया गया था। सौरभ भारद्वाज पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये मामला उठा रहे है। इंसाफ की गुहार लगाते हुए कई बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की।
उन पर आरोप है कि इसी दौरान उन्होंने बच्ची की पहचान उजागर कर दी। एक अधिकार ने बताया है कि जनकपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 72 (कुछ अपराधों के पीड़ित की पहचान उजागर करने आदि से संबंधित) तथा किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि अब इस पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें बच्ची तो क्या उसके माता-पिता का नाम भी नहीं पता।
उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली के एसएस मोता सिंह स्कूल में 3 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी पर पर्दा डालने के लिए एफआईआर का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने सरकार पर इस मामले को दबाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, दिल्ली के जनकपुरी स्थित एसएस मोता सिंह स्कूल में एक 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस और केंद्र सरकार आरोपियों को सजा देने के बजाय इस पूरे मामले को दबाने में लगी हुई हैं।
'60 सीसीटीवी कैमरे एक साथ खराब'
सौरभ भारद्वाज ने जिस स्कूल में रेप हुआ, उसका जिक्र करते हुए कहा, यह एक स्कूल है जहां बताया गया था कि 60 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लेकिन सभी 60 कैमरे खराब पाए गए। कथित रेप का कोई सबूत नहीं है क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। सरकार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। अब, इसके जवाब में, सरकार ने मेरे खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। मुझे पीड़िता का नाम तक नहीं पता। मैं पीड़िता को जानता ही नहीं, तो मैं उसकी पहचान कैसे उजागर कर सकता हूं? मुझे पीड़िता का नाम, मां का नाम या पिता का नाम नहीं पता। मुझे पीड़िता की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
क्या है मामला?
एक प्राइवेट स्कूल में 57 साल के कर्मचारी द्वारा तीन साल की बच्ची का कथित तौर पर रेप करने का मामला सामने आया था। यह घटना एक मई को तब सामने आई जब बच्ची की मां ने पुलिस से संपर्क किया।
शिकायत के अनुसार, बच्ची ने दाखिल के एक दिन बाद 30 अप्रैल को ही स्कूल जाना शुरू किया था। शिकायत के अनुसार, घर लौटने पर उसने दर्द की शिकायत की और जब बच्ची की मां ने उससे पूछा तो उसने कथित तौर आपबीती बताई।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। जांच आगे बढ़ने पर स्कूल की एक महिला टीचर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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