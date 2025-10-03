aap leader saurabh bharadwaj praises railway cleannes सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार के किस काम की तारीफ की, कहा- उम्मीद से भी बेहतर, Ncr Hindi News - Hindustan
देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की कटुता दिखती है, उसमें एक दूसरे की तारीफ, सराहना दुर्लभ है। ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा तब दिखा जब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने मोदी सरकार के एक काम की तारीफ की।

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 3 Oct 2025 10:09 AM
देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की कटुता दिखती है, उसमें एक दूसरे की तारीफ, सराहना दुर्लभ है। ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा तब दिखा जब आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता ने मोदी सरकार के एक काम की तारीफ की। दिल्ली के आप संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेलवे में साफ-सफाई को लेकर यह सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के वेटिंग हॉल की व्यवस्था इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर इसकी तारीफ की।

आप के दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं। इस बीच उन्हें रेलवे स्टेशन पर कुछ उम्मीद से बेहतर दिखा तो उन्होंने इसकी तारीफ की। भारद्वाज ने कहा कि वह वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस बात पर विभाग की तारीफ की जाए।

53 सेकेंड के एक वीडियो में सौरभ भारद्वाज ने कहा, 'मैं आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं। कई बार मैंने रेलवे विभाग और खासतौर पर इनके मंत्री अश्विनी वैष्णव की आलोचना की है कि ट्रेन दुर्घटनाएं बहुत हुईं और यह सच भी है। मगर आज मैं प्लेटफॉर्म नंबर एक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया हूं। और मैं स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में गया। मैंने यहां का शौचालय इस्तेमाल किया और वो मेरी उम्मीद से बेहतर था। साफ सुथरा था। वहां पर साफ-सफाई के लिए एक आदमी लगा हुआ था और काफी क्लीन था। मैं मानता हूं कि कोई चीज अच्छी हो तो हमें उसे स्वीकार भी करना चाहिए। मुझे लगा कि यह चीज रेलवे ने बेहतर की है।'