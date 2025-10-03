सौरभ भारद्वाज ने मोदी सरकार के किस काम की तारीफ की, कहा- उम्मीद से भी बेहतर

देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की कटुता दिखती है, उसमें एक दूसरे की तारीफ, सराहना दुर्लभ है। ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा तब दिखा जब आम आदमी पार्टी के एक नेता ने मोदी सरकार के एक काम की तारीफ की।

देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जिस तरह की कटुता दिखती है, उसमें एक दूसरे की तारीफ, सराहना दुर्लभ है। ऐसा ही एक दुर्लभ नजारा तब दिखा जब आम आदमी पार्टी (आप) के एक नेता ने मोदी सरकार के एक काम की तारीफ की। दिल्ली के आप संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रेलवे में साफ-सफाई को लेकर यह सराहना की है। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्लीपर क्लास के वेटिंग हॉल की व्यवस्था इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक वीडियो बनाकर इसकी तारीफ की।

आप के दिल्ली संयोजक और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज भाजपा और केंद्र सरकार पर तीखे हमले के लिए जाने जाते हैं। इस बीच उन्हें रेलवे स्टेशन पर कुछ उम्मीद से बेहतर दिखा तो उन्होंने इसकी तारीफ की। भारद्वाज ने कहा कि वह वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं में रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस बात पर विभाग की तारीफ की जाए।