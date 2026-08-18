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आप नेता सत्येंद्र जैन समेत 6 गिरफ्तार, पूर्व CEO पर 1.5 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप; DJB घोटाले में एक्शन

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक्शन दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने लिया है। 

Satyendra Jain
AAP नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार

दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आप नेता सत्येंद्र कुमार जैन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये एक्शन दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (ACB) ने लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व CEO और IAS अधिकारी उदित प्रकाश राय, बोर्ड के पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी व्यक्ति शामिल हैं।

पूर्व CEO पर 1.52 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप

ACB का सबसे गंभीर आरोप दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन CEO उदित प्रकाश राय से जुड़ा है। जांच एजेंसी के मुताबिक, राय ने कथित तौर पर अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खातों में कुल 1.52 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी। यह रकम बैंकिंग चैनल के जरिए नागेंद्र यादव की कंपनी एएन एंटरप्राइजेज से भेजे जाने का आरोप है।

टेंडर की शर्तों में हेरफेर का आरोप

ACB के अनुसार, STP टेंडर तैयार करने की प्रक्रिया में ऐसी तकनीकी शर्तें शामिल की गईं, जिनसे प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई। इस कारण एक खास तकनीक मुहैया कराने वाले को फायदा मिलने की स्थिति बन गई। जांच एजेंसी का आरोप है कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टडी नहीं कराई गई। तकनीक व मीडिया से जुड़ी ऐसी शर्तें जोड़ी गईं, जिनसे टेंडर प्रक्रिया प्रभावित हुई।

निजी कंपनियों और अधिकारियों के बीच गठजोड़ के आरोप

ACB के मुताबिक, इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच में निजी लोगों और सरकारी अधिकारियों के बीच टेंडर की शर्तों और दूसरे दस्तावेजों को लेकर बातचीत सामने आई है। एजेंसी का दावा है कि कुछ निजी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के संपर्क में थे और टेंडर की शर्तों को कथित तौर पर एक विशेष कंपनी के पक्ष में प्रभावित किया गया।

सत्येंद्र जैन समेत 6 कौन लोग गिरफ्तार हुए

ACB ने मामले में पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, पूर्व DJB CEO उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव, AN Enterprises के प्रोपराइटर नागेंद्र यादव, Euroteck Environment Pvt. Ltd. के मालिक राजा कुमार कुर्रा और Srijanhar के प्रोपराइटर पंकज वर्मा को गिरफ्तार किया है। ACB ने कहा कि जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री के आधार पर छह आरोपियों से पूछताछ की गई और 18 अगस्त को उन्हें कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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