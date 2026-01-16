AAP नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग

संक्षेप: दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के चीफ व्हीप संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है।

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के चीफ व्हीप संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है। संजीव झा ने जालंधर कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कपिल मिश्रा ने आतिशी वाले विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

इससे पहले पंजाब के जालंधर की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली कीआतिशी से संबंधितवीडियो मामले में बड़ा आदेश जारी कर इसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम को वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

अदालत के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि एक बार फिर भाजपा के झूठ, फरेब और गलत इरादे पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें साबित हुआ कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह फर्जी थी, अदालत के इस फैसले से भाजपा की झूठ और नफरत की राजनीति सीधे तौर पर बेनकाब हुई है।

अरोड़ा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, भाजपा ने हमारी वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का नाम विधानसभा में हमारे सम्मानित गुरुओं की कथित बेअदबी से जोड़कर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश की। यह पंजाब के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा का प्रचार बेनकाब हुआ हो।