Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP Leader sanjeev jha write letter demanding an inquiry against Kapil Misha
AAP नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग

AAP नेता ने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग

संक्षेप:

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के चीफ व्हीप संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है।

Jan 16, 2026 08:25 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी (AAP) के चीफ व्हीप संजीव झा ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भाजपा विधायक और मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच की मांग की है। संजीव झा ने जालंधर कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि कपिल मिश्रा ने आतिशी वाले विधानसभा की कार्यवाही से जुड़े वीडियो के साथ छेड़छाड़ की है। उन्होंने इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इससे पहले पंजाब के जालंधर की एक अदालत ने गुरुवार को दिल्ली कीआतिशी से संबंधितवीडियो मामले में बड़ा आदेश जारी कर इसे सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम को वीडियो को हटाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि फॉरेंसिक जांच में पाया गया है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

अदालत के आदेशों पर प्रतिक्रिया देते हुए 'आप' पंजाब के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि एक बार फिर भाजपा के झूठ, फरेब और गलत इरादे पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें साबित हुआ कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी और यह फर्जी थी, अदालत के इस फैसले से भाजपा की झूठ और नफरत की राजनीति सीधे तौर पर बेनकाब हुई है।

अरोड़ा ने कहा कि पिछले कुछ दिनों के दौरान, भाजपा ने हमारी वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का नाम विधानसभा में हमारे सम्मानित गुरुओं की कथित बेअदबी से जोड़कर खुलेआम झूठ फैलाने की कोशिश की। यह पंजाब के लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की एक सोची-समझी साजिश थी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब भाजपा का प्रचार बेनकाब हुआ हो।

वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Aam Aadmi Party BJP
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।