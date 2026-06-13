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AAP नेता ने पीएम मोदी को 'शर्म प्रूफ' बताया, पूछा- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से किस बात का है डर

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर जोरदार हमला बोला है। आप नेता ने कहा कि पीएम मोदी 'शर्म प्रूफ' हो चुके हैं। उन्हें किसी भी बात पर शर्म नहीं आती है। कहा कि पीएम मोदी इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि तीन भारतीयों के मारे जाने पर भी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। 

AAP नेता ने पीएम मोदी को 'शर्म प्रूफ' बताया, पूछा- अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से किस बात का है डर

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें 'शर्म प्रूफ' बताया है। आप नेता ने कहा कि जिस तरह साउंड प्रूफ होता है, वाटर प्रूफ होता है, उसी तरह पीएम मोदी शर्म प्रूफ हो गए हैं। उन्हें किसी भी बात पर शर्म नहीं आती है। संजय सिंह ने कहा कि एपस्टिन फाइल का इतना दबाव है कि अपने दोस्त अडानी को बचाने के चक्कर में पीएम मोदी इस कदर डरपोक हो चुके हैं कि तीन भारतीयों के मारे जाने पर भी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं।

अमेरिका के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला

संजय सिंह ने कहा कि अमेरिका ने हमारे तीन भारतीयों को मार दिया, तीन जहाजों पर हमला किया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोला। यहां तक कि शोक-संवेदना भी नहीं जताई। विदेश मंत्रालय के बयान में अमेरिका का जिक्र तक नहीं है। अमेरिका के खिलाफ कोई विरोध तक नहीं दर्ज कराया। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये हालत कर दी मोदी जी ने।

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आप इतने डरे हुए क्यों हो

आप नेता ने सवाल पूछने के लहजे में पूछा कि आप ट्रंप और अमेरिका से इतना क्यों डरते हो। एपस्टिन फाइल में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हो। आपका दोस्त अडानी रिश्वत मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है। क्या उसके चक्कर में आप पूरे देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया है। सिंह ने कहा कि तीन दिन में तीन भारतीय जहाजों पर अमेरिका का हमला हुआ।

इसके बाद अमेरिका का बेशर्मी भरा बयान सुनिए। अमेरिका ने कहा कि उसने हमला किया क्योंकि भारतीय जहाज ईरान से तेल लेने जा रहा था। इसमें कौन सा गुनाह था भारतीय जहाजों का। चीन के जहाज होर्मुज से गुजर सकते हैं, रूस के जहाज गुजर सकते हैं, पाकिस्तान के जहाज गुजर सकते हैं तो भारत का क्यों नहीं। भारत का जहाज जाएगा तो अमेरिका उस पर हमला करेगा। क्या गत कर दी आपने देश की।

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ट्रंप ने भारत को नरक कहा, पीएम ने कुछ नहीं कहा

संजय सिंह ने कहा कि हमारे तीन लोग मार दिए गए। नौजवान अधिकारी आदित्य शर्मा, शिवनंद चौरसिया जो फीडर का काम कर रहे थे, सुरेश एक चीफ इंजीनियर थे। तीन अलग-अलग राज्यों के तीन लोग मार दिए गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने ट्रंप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। अमेरिका ने भारतीयों को हथकड़ियां लगाकर भेजा, पीएम ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने भारत को नरक कहा, पीएम ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने कहा कि वह भारत के प्रधानमंत्री की करियर खत्म कर सकते हैं, फिर भी मोदी ने कुछ नहीं कहा। आप नेता ने सवाल किया कि ट्रंप के पास आपका ऐसा क्या है कि वह आपका करियर खत्म करने की बात कहता है।

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आपको भारत की गरिमा को गिराने का कोई हक नहीं

आप नेता ने कहा कि मोदी जी इस कायरता के साथ आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। आपको भारत की गरिमा को गिराने का कोई हक नहीं है। आप नेता ने कहा कि इस बात पर शर्म आती है कि जब भारत में तीन चिताएं जल रही थीं तो ट्रंप आपको 12 साल पूरा होने पर बधाई दे रहे थे। आपको ट्रंप को धन्यवाद देना याद रहा, लेकिन तीन भारतीयों की मौत पर अपना विरोध दर्ज कराना याद नहीं रहा। यह दिखाता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की गरिमा और स्वाभिमान को प्रधानमंत्री ने गिराने का काम किया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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