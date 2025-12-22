RSS ने हमेशा भाजपा के अपराधों को छुपाया है; मोहन भागवत के बयान पर AAP नेता का तीखा हमला
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि यह संगठन हमेशा से भाजपा के लिए एक राजनीतिक ढाल के रूप में काम करता रहा है। उसने कथित भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दों पर भी कभी भाजपा की आलोचना नहीं की है। आप नेता की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ को भाजपा के नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी।
समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आप सांसद ने कहा कि पहली बात तो यह है कि संघ ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है। उनका हमेशा से भाजपा से संबंध रहा है। आरएसएस ने भाजपा का गठन किया। आरएसएस के सदस्यों ने लगातार खुद को भाजपा का सदस्य माना है और भाजपा के सदस्यों ने हमेशा कहा है कि उनका आरएसएस से संबंध है।
संगठन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आप सांसद ने कहा कि क्या आपने कभी आरएसएस को किसी मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ बुरा बोलते सुना है? अगर वे पूरा देश या जंगल भी बेच दें, तो क्या संघ ने कुछ कहा?
सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए हैं। क्या आपने कभी मोहन भगवत को यह कहते सुना है कि भाजपा कुछ गलत करती है? भाजपा पार्टी में सबसे भ्रष्ट लोगों को शामिल कर रही है। उन्होंने कभी पार्टी की आलोचना नहीं की, इसलिए भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस ने हमेशा भाजपा के अपराधों को छुपाया है और भाजपा के लिए चुनावी काम कर रहा है।
आप नेता की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ को भाजपा के नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी।
कोलकाता में आयोजित 'आरएसएस 100 व्याख्यान माला' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवत ने कहा कि संगठन को तुलनाओं या राजनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है। यदि आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। यदि आप संघ को महज एक अन्य सेवा संगठन मानते हैं तो आप गलत होंगे। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है।