RSS ने हमेशा भाजपा के अपराधों को छुपाया है; मोहन भागवत के बयान पर AAP नेता का तीखा हमला

संक्षेप:

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि यह संगठन हमेशा से भाजपा के लिए एक राजनीतिक ढाल के रूप में काम करता रहा है। उसने कथित भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दों पर भी कभी भाजपा की आलोचना नहीं की है। इसलिए भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है।

Dec 22, 2025 02:12 pm ISTSubodh Kumar Mishra एएनआई, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर तीखा हमला बोला है। आरोप लगाया कि यह संगठन हमेशा से भाजपा के लिए एक राजनीतिक ढाल के रूप में काम करता रहा है। उसने कथित भ्रष्टाचार या सत्ता के दुरुपयोग के मुद्दों पर भी कभी भाजपा की आलोचना नहीं की है। आप नेता की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ को भाजपा के नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए आप सांसद ने कहा कि पहली बात तो यह है कि संघ ने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है। उनका हमेशा से भाजपा से संबंध रहा है। आरएसएस ने भाजपा का गठन किया। आरएसएस के सदस्यों ने लगातार खुद को भाजपा का सदस्य माना है और भाजपा के सदस्यों ने हमेशा कहा है कि उनका आरएसएस से संबंध है।

संगठन की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए आप सांसद ने कहा कि क्या आपने कभी आरएसएस को किसी मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ बुरा बोलते सुना है? अगर वे पूरा देश या जंगल भी बेच दें, तो क्या संघ ने कुछ कहा?

सिंह ने आगे कहा कि उन्होंने पार्टियां तोड़ी हैं, विपक्षी पार्टियों के खिलाफ झूठे केस दर्ज किए हैं। क्या आपने कभी मोहन भगवत को यह कहते सुना है कि भाजपा कुछ गलत करती है? भाजपा पार्टी में सबसे भ्रष्ट लोगों को शामिल कर रही है। उन्होंने कभी पार्टी की आलोचना नहीं की, इसलिए भाजपा और आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। आरएसएस ने हमेशा भाजपा के अपराधों को छुपाया है और भाजपा के लिए चुनावी काम कर रहा है।

आप नेता की यह टिप्पणी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि संघ को भाजपा के नजरिए से देखना बहुत बड़ी गलती होगी।

कोलकाता में आयोजित 'आरएसएस 100 व्याख्यान माला' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवत ने कहा कि संगठन को तुलनाओं या राजनीतिक नजरिए से समझने की कोशिश अक्सर गलतफहमियों को जन्म देती है। यदि आप संघ को समझना चाहते हैं तो तुलना करने से गलतफहमियां पैदा होंगी। यदि आप संघ को महज एक अन्य सेवा संगठन मानते हैं तो आप गलत होंगे। कई लोगों में संघ को भाजपा के नजरिए से समझने की प्रवृत्ति होती है, जो एक बहुत बड़ी गलती है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
