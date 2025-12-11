Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP leader Sanjay Singh on Luthra Brothers escape from india
लूथरा बंधु यूं ही नहीं भाग गए भारत से, AAP नेता संजय सिंह का भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप

Dec 11, 2025 03:18 pm ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने लूथरा बंधुओं की फरारी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।

थाईलैंड से लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी और निर्वासन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वे दोनों यूं ही भारत से नहीं भाग गए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उन्हें भगाने में किन लोगों का हाथ था। भाजपा सरकार के समर्थन के बिना वे गोवा से भाग नहीं सकते थे।

आप नेता ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। देश की जनता परेशान है। लेकिन जिन लोगों की लापरवाही के कारण 25 लोगों की जान चली गई, फिर भी वे इंडिगो का इस्तेमाल करके भारत से भाग गए और सरकार कुछ नहीं कर सकी? यह अच्छा हुआ कि वे पकड़े गए। उन्हें जल्द से जल्द वापस लाएं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

बता दें कि गोवा में बीते 6 दिसंबर को नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से ही क्लब मालिक लूथरा बंधु फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद भारत सरकार ने भी उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए। भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वहीं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इस याचिका पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश वंदना ने सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।

लूथरा बंधुओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट तनवीर अहमद मीर अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष का कहना था कि याचिकाकर्ता केवल क्लब के लाइसेंसी हैं, मालिक या प्रबंधक नहीं। क्लब का संचालन रोजमर्रा के स्तर पर ऑपरेशनल मैनेजर्स के माध्यम से होता था, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
