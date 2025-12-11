लूथरा बंधु यूं ही नहीं भाग गए भारत से, AAP नेता संजय सिंह का भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप
गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं को थाईलैंड में गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उन्हें भारत लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने लूथरा बंधुओं की फरारी को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है।
थाईलैंड से लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी और निर्वासन पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वे दोनों यूं ही भारत से नहीं भाग गए। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि उन्हें भगाने में किन लोगों का हाथ था। भाजपा सरकार के समर्थन के बिना वे गोवा से भाग नहीं सकते थे।
आप नेता ने कहा कि इंडिगो की उड़ानें लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। देश की जनता परेशान है। लेकिन जिन लोगों की लापरवाही के कारण 25 लोगों की जान चली गई, फिर भी वे इंडिगो का इस्तेमाल करके भारत से भाग गए और सरकार कुछ नहीं कर सकी? यह अच्छा हुआ कि वे पकड़े गए। उन्हें जल्द से जल्द वापस लाएं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
बता दें कि गोवा में बीते 6 दिसंबर को नाइट क्लब में हुए अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इसके बाद से ही क्लब मालिक लूथरा बंधु फरार चल रहे थे। उनके खिलाफ इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद भारत सरकार ने भी उनके पासपोर्ट निलंबित कर दिए। भारत सरकार के अनुरोध पर थाईलैंड पुलिस ने क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों आरोपियों को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
वहीं, लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। इस याचिका पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश वंदना ने सुनवाई की। अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।
लूथरा बंधुओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट तनवीर अहमद मीर अदालत में पेश हुए। बचाव पक्ष का कहना था कि याचिकाकर्ता केवल क्लब के लाइसेंसी हैं, मालिक या प्रबंधक नहीं। क्लब का संचालन रोजमर्रा के स्तर पर ऑपरेशनल मैनेजर्स के माध्यम से होता था, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।