श्री राम की पादुकाएं और माला तक चुरा ली, AAP नेता का BJP पर हमला; कहा- शर्म भी नहीं आती
अयोध्या के राम मंदिर से चंदा और अन्य चीजों की चोरी को लेकर आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस घटना ने करोड़ों हिंदुओं को आहत और दुखी किया है। उन्होंने देश की जनता से बेईमान लोगों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाने की अपील की है।
अयोध्या में मंदिर से भगवान राम की खड़ाऊं और गले का हार चोरी होने के मामले में आम आदमी पार्टी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि जहां राजा भरत ने भगवान राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर 14 साल तक अयोध्या पर शासन किया था, वहीं बीजेपी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर उन्हीं खड़ाऊं को चुरा लिया है।
आम आदमी पार्टी की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, आप के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रविवार को कहा कि पहले 2 करोड़ रुपए की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। फिर 3 करोड़ रुपए की जमीन 24 करोड़ रुपए में खरीदी गई। उसके बाद 9 करोड़ रुपए की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी गई। इसके बाद दान पेटी और पवित्र 'राम शिलाओं' की चोरी के मामले भी सामने आए। इन सभी घटनाओं ने करोड़ों हिंदुओं को बहुत आहत और दुखी किया है।
सत्ता में रहने का अधिकार नहीं
आप नेता ने कहा कि देश के लोग यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि इन बेईमान लोगों ने श्री राम की पादुकाएं और उनके गले की माला तक चुरा ली है। 'चंदा चोर' और 'ED पार्टी' के इन बेईमान लोगों को ऐसी हरकतें करने में जरा भी शर्म नहीं आती। रामायण का जिक्र करते हुए आप सांसद ने कहा कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम 14 साल के वनवास पर थे, तब उनके भाई राजा भरत ने भगवान राम की खड़ाऊं को सिंहासन पर रखकर राज-काज चलाया था। लेकिन ED पार्टी के 'चंदा चोरों' और उनके आकाओं ने भगवान राम की उन्हीं खड़ाऊं को चुरा लिया है। ऐसे लोगों को सत्ता में रहने और देश पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है।
बेईमान लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं
संजय सिंह ने आगे कहा कि गांवों में अगर कोई व्यक्ति मंदिर में छोटी-मोटी चोरी करते हुए भी पकड़ा जाता है तो उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति को खाने के लिए अपने घर नहीं बुलाते, उसके निमंत्रण पर नहीं जाते और यह बहिष्कार पीढ़ियों तक चलता रहता है। लेकिन ये 'चंदे के चोर' और बेईमान लोग भगवान राम की खड़ाऊं, मालाएं और पवित्र पत्थर चुरा रहे हैं। जमीन और चढ़ावे से जुड़ी गड़बड़ियां कर रहे हैं। देश की जनता से अपील करते हुए संजय सिंह ने कहा कि वे इसे और बर्दाश्त न करें। जागें और बेईमान लोगों के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाएं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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