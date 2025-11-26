मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना को कह डाला 'लात साहब', क्यों इतना बिफरे

संक्षेप: आप के नेता इन दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खूब भड़के हुए हैं। दिल्ली की विपक्षी पार्टी की शिकायत है कि सक्सेना अब भाजपा सरकार के कामकाज पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते और ना ही उस तरह सक्रिय दिखते हैं जिस तरह अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान कहते-करते दिखते थे।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता इन दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खूब भड़के हुए हैं। दिल्ली की विपक्षी पार्टी की शिकायत है कि सक्सेना अब भाजपा सरकार के कामकाज पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते और ना ही उस तरह सक्रिय दिखते हैं जिस तरह अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान कहते-करते दिखते थे। इस बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें 'लात साहब' कह डाला है। अंग्रेजी शासन में आमतौर पर गवर्नर को 'लाट साहब' कहा जाता था।

आप के दिल्ली प्रदेश प्रमुख और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीके सक्सेना का एक पुराना वीडियो शेयर करके उन पर निशाना साधा, जिसमें सक्सेना दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर बोल रहे हैं। सक्सेना ने तब दिल्ली सरकार को प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करने के लिए जिम्मेदार बताया था। भारद्वाज ने उस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा?'

आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को साझा करते हुए सक्सेना पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, 'अरविंद केजरीवाल पर हर वक्त थू थू करते हुए ये भूल गए थे कि- आसमान पर थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है, और फिर वो ना चाटे बनता है और ना पोंछे। यही हाल है आजकल इन लात साहब का!'