Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaap leader manish sisodia attacks delhi lg vk saxena
मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना को कह डाला 'लात साहब', क्यों इतना बिफरे

मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना को कह डाला 'लात साहब', क्यों इतना बिफरे

संक्षेप:

आप के नेता इन दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खूब भड़के हुए हैं। दिल्ली की विपक्षी पार्टी की शिकायत है कि सक्सेना अब भाजपा सरकार के कामकाज पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते और ना ही उस तरह सक्रिय दिखते हैं जिस तरह अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान कहते-करते दिखते थे।

Wed, 26 Nov 2025 04:55 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता इन दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर खूब भड़के हुए हैं। दिल्ली की विपक्षी पार्टी की शिकायत है कि सक्सेना अब भाजपा सरकार के कामकाज पर उस तरह की टिप्पणी नहीं करते और ना ही उस तरह सक्रिय दिखते हैं जिस तरह अरविंद केजरीवाल के शासन के दौरान कहते-करते दिखते थे। इस बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी पर विवादित टिप्पणी करते हुए उन्हें 'लात साहब' कह डाला है। अंग्रेजी शासन में आमतौर पर गवर्नर को 'लाट साहब' कहा जाता था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आप के दिल्ली प्रदेश प्रमुख और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने वीके सक्सेना का एक पुराना वीडियो शेयर करके उन पर निशाना साधा, जिसमें सक्सेना दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर बोल रहे हैं। सक्सेना ने तब दिल्ली सरकार को प्रदूषण को नियंत्रित नहीं करने के लिए जिम्मेदार बताया था। भारद्वाज ने उस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'दिल्ली के प्रदूषण पर इनकी कोई सुन नहीं रहा?'

एलजी वीके सक्सेना पर सिसोदिया की टिप्पणी

आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया ने सौरभ भारद्वाज के पोस्ट को साझा करते हुए सक्सेना पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, 'अरविंद केजरीवाल पर हर वक्त थू थू करते हुए ये भूल गए थे कि- आसमान पर थूका हुआ अपने ही मुंह पर आकर गिरता है, और फिर वो ना चाटे बनता है और ना पोंछे। यही हाल है आजकल इन लात साहब का!'

सौरभ भारद्वाज ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत के दौरान सक्सेना की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि एलजी साहब तो बहुत विद्वान आदमी हैं, उन्हें प्रदूषण से लेकर यमुना तक पूरा ज्ञान था। अरविंद केजरीवाल सरकार के दौरान वह ढाई ढाई सौ अधिकारियों को लेकर सड़कों पर उतरते थे। कैमरामैन साथ लेकर जाते थे। बातते थे कि कैसे प्रदूषण खत्म हो सकता था। उन्होंने कहा था कि 74 फीसदी दिल्ली का प्रदूषण अपना है और ठीक हो सकता है अगर नीयत ठीक हो, तो क्या रेखा गुप्ता का नीयत ठीक नहीं है? क्या रेखा गुप्ता जी एलजी से परामर्श नहीं ले रहीं? एलजी क्यों चुप हैं, क्या उन्हें नौकरी जाने का डर है?

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Manish Sisodia
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।