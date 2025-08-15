aap leader atishi attack on congress over vote chori issue तब हमारे आरोपों को झूठा बताया था और अब खुद...; आतिशी ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsaap leader atishi attack on congress over vote chori issue

तब हमारे आरोपों को झूठा बताया था और अब खुद...; आतिशी ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगा रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप द्वारा भाजपा पर लगाए गए ऐसे ही आरोपों को झूठा बताया था।

Subodh Kumar Mishra भाषा, पणजीFri, 15 Aug 2025 09:49 PM
share Share
Follow Us on
तब हमारे आरोपों को झूठा बताया था और अब खुद...; आतिशी ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगा रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप द्वारा भाजपा पर लगाए गए ऐसे ही आरोपों को झूठा बताया था।

गोवा में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान आप और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था कि भाजपा सांसदों को एक ही घर से 100-150 वोट मिले थे। हमने इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय कांग्रेस ने आप के आरोपों को झूठा करार दिया था।

उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस पार्टी जो अब ‘वोट चोरी’ की बात कर रही है, पहले कह रही थी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आतिशी ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करने को कहा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान संदीप दीक्षित और अजय माकन ने मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ बयान दिए थे। इसलिए कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हों तो कहें वोट चोरी नहीं हो रही और जब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हों तो कहें वोट चोरी हो रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने ‘एक आदमी, एक वोट’ सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आंकड़ों का हवाला देकर आरोप लगाया था कि 2024 के चुनाव में बेंगलुरु मध्य लोकसभा के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक वोट ‘चोरी’ हुए, जिसके कारण कांग्रेस प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा।