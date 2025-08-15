तब हमारे आरोपों को झूठा बताया था और अब खुद...; आतिशी ने ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस अब मतदाता सूची में हेराफेरी के आरोप लगा रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आप द्वारा भाजपा पर लगाए गए ऐसे ही आरोपों को झूठा बताया था।

गोवा में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में आतिशी ने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान आप और अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था। हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दिखाया था कि भाजपा सांसदों को एक ही घर से 100-150 वोट मिले थे। हमने इस पर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया कि उस समय कांग्रेस ने आप के आरोपों को झूठा करार दिया था।

उन्होंने कहा कि वही कांग्रेस पार्टी जो अब ‘वोट चोरी’ की बात कर रही है, पहले कह रही थी कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आतिशी ने कांग्रेस से इस मुद्दे पर अपने रुख को स्पष्ट करने को कहा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के दौरान संदीप दीक्षित और अजय माकन ने मतदाता सूची में हेराफेरी के खिलाफ बयान दिए थे। इसलिए कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हों तो कहें वोट चोरी नहीं हो रही और जब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हों तो कहें वोट चोरी हो रही है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले सप्ताह चुनावों में ‘वोट चोरी’ के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर सत्तारूढ़ भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने ‘एक आदमी, एक वोट’ सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया।