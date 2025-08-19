AAP Launches Campaign Against Delhi Private School Fee Hike Law दिल्ली में स्कूलों के बाहर पर्चे क्यों बांट रही आम आदमी पार्टी? सौरभ भारद्वाज ने बताया, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsAAP Launches Campaign Against Delhi Private School Fee Hike Law

दिल्ली में स्कूलों के बाहर पर्चे क्यों बांट रही आम आदमी पार्टी? सौरभ भारद्वाज ने बताया

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान शुरू किया। पार्टी प्राइवेट स्कूलों के बाहर पर पर्चे बांटकर नए शिक्षा कानून की खामियां बता रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 19 Aug 2025 01:54 PM
दिल्ली में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने निजी स्कूलों के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार का नया शिक्षा कानून पूरी तरह से निजी स्कूल मालिकों के हित में है, जबकि मध्यम वर्ग और बच्चों के अभिभावकों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि यह कानून निजी स्कूलों को मनमानी करने की खुली छूट देता है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

AAP का अनोखा अभियान, बांट रहे पर्चे

इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए AAP ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में निजी स्कूलों के बाहर पर्चे बांट रहे हैं। इन पर्चों के जरिए अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और नए शिक्षा कानून की खामियों के बारे में बताया जा रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, "हमारा मकसद अभिभावकों को जागरूक करना है। नया कानून 1 अप्रैल से लागू फीस वृद्धि को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं देता। यह अभिभावकों के साथ धोखा है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।"