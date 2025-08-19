दिल्ली में स्कूलों के बाहर पर्चे क्यों बांट रही आम आदमी पार्टी? सौरभ भारद्वाज ने बताया

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि के खिलाफ अभियान शुरू किया। पार्टी प्राइवेट स्कूलों के बाहर पर पर्चे बांटकर नए शिक्षा कानून की खामियां बता रही है।

दिल्ली में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। दिल्ली आम आदमी पार्टी प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने निजी स्कूलों के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार का नया शिक्षा कानून पूरी तरह से निजी स्कूल मालिकों के हित में है, जबकि मध्यम वर्ग और बच्चों के अभिभावकों के लिए यह एक बड़ा झटका साबित हो रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को दिल्ली की सड़कों पर उतरकर इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। उन्होंने दावा किया कि यह कानून निजी स्कूलों को मनमानी करने की खुली छूट देता है, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है।

AAP का अनोखा अभियान, बांट रहे पर्चे इस मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाने के लिए AAP ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में निजी स्कूलों के बाहर पर्चे बांट रहे हैं। इन पर्चों के जरिए अभिभावकों को निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और नए शिक्षा कानून की खामियों के बारे में बताया जा रहा है।