कितनी गिर गई उनकी राजनीति? राहुल गांधी के 'शराब की बू' वाले बयान पर भड़की AAP
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब चुनाव प्रचार के दौरान सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा तो पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस-भाजपा मिलकर पंजाब को निशाना बना रही हैं।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर सियासी माहौल गर्म हो गया है। राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब में पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए आम आदमी पार्टी और सीएम भगवंत मान पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भगवंत मान लोकसभा में हमारे पास बैठकर चुटकुले सुनाते थे। सुबह 11 बजे उनके मुंह से शराब की बू आती है। पंजाब को नशे से मुक्त करना है तो मुख्यमंत्री हर शाम को नशा नहीं कर सकता है। इस बयान पर आम आदमी पार्टी ने जोरदार पलटवार किया।
राहुल पर भी नशीले पदार्थ के सेवन के आरोप- AAP
आम आदमी पार्टी यानी AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राहुल गांधी जैसे कद के नेता को ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। राहुल गांधी पर भी नशीले पदार्थों के सेवन के आरोप लग चुके हैं लेकिन आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे स्तर के नेता को ऐसी ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। इस तरह के आरोप लगाने से कुछ हासिल नहीं होता है।
राहुल गांधी की राजनीति कितनी गिर गई?
सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां क्यों नहीं कीं? राहुल गांधी का यह 'निचले स्तर का हमला' दिखाता है कि उनकी राजनीति कितनी गिर गई है। चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उन्हें 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है। दोनों ने बस पंजाब को अपना साझा निशाना बना लिया है।
कांग्रेस और BJP पंजाब के पीछे क्यों पड़ी हैं?
AAP ने सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अन्य चुनावी राज्यों के मुद्दों को उठाने के बजाय बार-बार AAP सरकार और उसके नेताओं को निशाना बना रही हैं। सुबह से रात तक, दोनों पार्टियों का पूरा ध्यान सिर्फ पंजाब पर रहता है। ये दोनों पार्टियां बाकी राज्यों में क्यों नहीं लड़ रही हैं? ये पंजाब के पीछे क्यों पड़ी हैं? क्योंकि पंजाब में एक विपक्षी पार्टी के मुख्यमंत्री की सरकार चल रही है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर भी पलटवार
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार पंजाब में पिछले 60 सालों की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 'कलेक्शन एजेंट' तैनात कर रखे हैं। सौरभ भारद्वाज ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर भी पलटवार किया। भारद्वाज ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह भाजपा के बजाय विपक्षी पार्टियों को निशाना बना रही है। यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच की एक मिलीभगत है।
(पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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