आप किसी भी विचारधारा या राजनीतिक दल के हों, आपको याद रखना होगा...; सोनिया की किताब पर बोले दीपके के साथी
सौरभ दास ने कहा, ‘उनका सफर वाकई असाधारण रहा है, वह सफलता और शक्ति की एक प्रतीक रही हैं और मैं उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।’
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग : ए जर्नी ऑफ लव' की बिक्री मंगलवार से शुरू हो गई। कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक सौरव दास भी दिल्ली में इस किताब को खरीदने पहुंचे और उन्होंने भी इस किताब को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि देश के बहुत सारे लोगों की तरह वे भी इस किताब को पढ़ने के लिए बेहद उत्सुक हैं। इस दौरान उन्होंने सोनिया गांधी की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें शक्ति का बहुत बड़ा प्रतीक बताया और कहा कि श्रीमती गांधी ने काफी कुछ सहा है और आप किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक क्यों ना हों आपको मानना होगा कि इस देश के विकास में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है।
किताब को खरीदने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं जस्ट कुछ मीटिंग्स खत्म कर रहा था, और फिर मैंने देखा कि आज सोनिया गांधीजी की किताब 'बिलॉन्गिंग' रिलीज हुआ, और पूरे देश में मुझे लगता है बहुत सारे लोग, जिनमें मैं भी शामिल हूं, इस किताब को पढ़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैंने भी यह किताब खरीद ली और अब मैं इसे पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं।'
‘आप चाहे किसी भी विचारधारा के हों’
आगे कांग्रेस पार्टी की नेता की जमकर तारीफ करते हुए सौरभ दास ने कहा, ‘सोनिया गांधी जी ने इतने वर्षों में बहुत कुछ सहा है और बहुत सारे लोगों के लिए वे शक्ति का एक बहुत बड़ा स्तम्भ रही हैं। आप किसी भी विचारधारा में भरोसा रखते हों या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, आपको याद रखना होगा कि सोनिया गांधी जी ने इस देश को ठीक करने के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में आज देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भी अपना काम कर रही है। इसलिए इस किताब को पढ़ने के लिए काफी लोग इसका इंतजार कर रहे थे, और मैं भी इसे जरूर पढ़ूंगा।’
'वे सफलता और शक्ति की प्रतीक रही हैं'
सौरभ ने आगे कहा कि 'उनका सफर वाकई असाधारण रहा है, वह सफलता और शक्ति की एक प्रतीक रही हैं और मैं उन्हें उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।'
'आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं'
इसके बाद एक रिपोर्टर ने जब सौरभ दास से किताब में किए गए अन्ना आंदोलन के उल्लेख के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अबतक उन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, वहीं जब उन्हें बताया गया कि किताब में क्या लिखा है तो उन्होंने कहा, ‘देखिए आरोप-प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। वह एक पब्लिक मूवमेंट था। पूरी दुनियाभर में अगर आप कोई भी पब्लिक मूवमेंट को देखेंगे तो लोग बहुत सी कहानियां बनाते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, तो अगर हमारे मूवमेंट पर कुछ बोला जा रहा है तो उसका हम लोगों ने ऑलरेडी जवाब दे रखा है, लोगों को अपनी टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र है।’
'किताब में क्या लिखा है, मुझे पढ़ना होगा'
आगे दास ने कहा, 'जहां तक बात सोनिया गांधीजी की है, उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है, वह तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे मालूम है कि उनके बहुत सारे एनालिसिस होंगे, ओपिनियन होंगे, फैक्ट्स होंगे, तो वह सब तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए मैं इस किताब को पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक हूं।'
'आज के मुद्दों पर बात करने का समय'
इसके बाद भी जब रिपोर्टर ने उनसे अन्ना आंदोलन से जुड़ा एक अन्य सवाल किया, तो उन्होंने कहा, ‘वो टाइम चला गया, आज के टाइम पर इतने सारे मुद्दे हैं, हमारा एक अपना यूथ आंदोलन चल रहा है, उसके बारे में बातचीत होना चाहिए। हम अपने अतीत के कैदी नहीं हो सकते। हमें आगे देखना चाहिए, देश में क्या तरक्की होनी चाहिए, उसके बारे में बात करना चाहिए। आज हम यहां पर खड़े हैं, AQI 3 हजार से ज्यादा जा रहा है, इसके बारे में बात करना चाहिए, ना कि 15-20 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में बात करना चाहिए।’
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
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