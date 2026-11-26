AAP की कहां से होती है मोटी कमाई, चुनाव प्रचार में कहां और कितना रुपया खर्च किया?
आम आदमी पार्टी की वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिटेड रिपोर्ट के मुताबिक, AAP की कुल कमाई का 99.85 फीसदी हिस्सा चंदे से आया था। इस तरह पार्टी को कुल 39.28 करोड़ रुपये की आय हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी ने चुनाव में कितने रुपये और कहां-कहां खर्च किए?
आम आदमी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। क्या आप जानते हैं कि AAP अपनी कमाई कहां से करती है? साथ ही चुनाव के दौरान कहां-कहां और कितने रुपये खर्च करती है? आम आदमी पार्टी की वित्त वर्ष 2024-25 की ऑडिटेड रिपोर्ट के मुताबिक, AAP की कुल कमाई का 99.85 फीसदी हिस्सा चंदे से आया था। इस तरह पार्टी को कुल 39.28 करोड़ रुपये की आय हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी ने चुनाव में कितने रुपये और कहां-कहां खर्च किए?
एक साल में चुनावी खर्च 128% बढ़ा
चुनावी खर्च की बात करने से पहले इस आंकड़े पर गौर कीजिए। AAP के चुनावी खर्च में 2023-24 की तुलना में 2024-25 में बड़ा उछाल देखा गया था। एक तरफ जहां 2023-24 में पार्टी ने चुनावी खर्च के रूप में करीब 9.65 करोड़ रुपये दिखाए थे। वहीं अगले वित्त वर्ष में यह रकम बढ़कर 22.02 करोड़ रुपये हो गई थी। यानी एक साल में चुनावी खर्च में करीब 128 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
कमाई का लगभग 99% हिस्सा चंदे से मिला
वित्त वर्ष 2024-25 में आम आदमी पार्टी की कुल आय 39.28 करोड़ रुपये रही। इसमें 39.22 करोड़ रुपये डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से आए। इस तरह पार्टी की कुल कमाई में चंदे की हिस्सेदारी करीब 99.85 फीसदी रही। रिपोर्ट में चंदे के स्रोतों को भी अलग-अलग कैटेगरी में बताया गया है।
- पर्सनल डोनर्स और फर्मों से करीब 22.40 करोड़ रुपये मिले।
- इलेक्टोरल बॉन्ड और इलेक्टोरल ट्रस्ट सहित अन्य कैटेगरी से करीब 16.42 करोड़ रुपये आए।
- कंपनियों और संगठनों से लगभग 10.07 लाख रुपये मिले।
- संस्थानों और कल्याणकारी निकायों से करीब 30.28 लाख रुपये मिले।
- पार्टी को ब्याज से करीब 5.66 लाख रुपये की आय हुई।
- सदस्यता शुल्क से सिर्फ 4200 रुपये मिले थे।
जानिए कहां-कितने रुपये खर्च किए?
रिपोर्ट के अनुसार, AAP ने चुनावी खर्च के तहत मीडिया, होर्डिंग्स, बैनर, झंडे जैसे प्रचार साधनों पर खूब खर्चा किया। इसके अलावा यात्रा, सभाओं-रैलियों पर भी पैसा लगाया। इसमें सबसे ज्यादा रुपये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खर्च किया गया। जानिए कहां-कहां कितने रुपये खर्च किए गए।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 5.11 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडियमों पर प्रचार से जुड़ा खर्च शामिल है।
- सर्वे पर 4.09 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- वहीं, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडे और गेट आदि पर पार्टी ने 4.05 करोड़ रुपये खर्च किए।
- नेताओं और कार्यकर्ताओं की यात्रा पर 3.26 करोड़ रुपये खर्च।
- उम्मीदवारों पर 3.32 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
- प्रिंट मीडिया पर 66.38 लाख रुपये खर्च हुए।
- पोस्टर, पर्चे, घोषणापत्र और अन्य प्रचार सामग्री छपवाने पर करीब 68.80 लाख रुपये खर्च किए गए।
- सार्वजनिक सभाओं और रैलियों पर पार्टी ने करीब 47.90 लाख रुपये खर्च किए।
प्रोपेगेंडा, कैंपेन और मीडिया पर कितने रुपये खर्च किए?
ऑडिट रिपोर्ट में चुनावी खर्च से अलग पब्लिक इंटरैक्शन और जनरल पार्टी प्रोपेगेंडा’ के नाम से भी 10.35 करोड़ रुपये का खर्च दर्ज है। इसमें आउटडोर कैंपेन पर करीब 4.08 करोड़ रुपये, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर 2.69 करोड़ रुपये और कैंपेन मैनेजमेंट व सर्वे पर 1.95 करोड़ रुपये खर्च किए गए। ध्यान देने वाली बात है कि यह 10.35 करोड़ रुपये का खर्च चुनावी खर्च के 22.02 करोड़ रुपये से अलग मद में दर्ज है। इसलिए दोनों आंकड़ों को मिलाकर केवल चुनावी खर्च बताना सही नहीं होगा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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