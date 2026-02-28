Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अदालत के निर्णय से AAP को पंजाब और MCD के चुनावी सफर में ‘संजीवनी’ की उम्मीद

Feb 28, 2026 05:40 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली की शराब नीति को लेकर आए अदालत के फैसले ने आम आदमी पार्टी (आप) को नई ऊर्जा दे दी है। इस निर्णय का सकारात्मक असर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव एवं दिल्ली निगम चुनाव (एमसीडी) पर भी देखने को मिल सकता है।

अदालत के निर्णय से AAP को पंजाब और MCD के चुनावी सफर में ‘संजीवनी’ की उम्मीद

दिल्ली की शराब नीति को लेकर आए अदालत के फैसले ने आम आदमी पार्टी (आप) को नई ऊर्जा दे दी है। इस निर्णय का सकारात्मक असर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव एवं दिल्ली निगम चुनाव (एमसीडी) पर भी देखने को मिल सकता है।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव हारने और निगम की सत्ता गंवाने के बाद से ‘आप’ के वरिष्ठ नेता लगभग गायब हो गए थे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक खुद भी ज्यादा समय दिल्ली की जगह पंजाब को दे रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अदालत का निर्णय आते ही जैसे पार्टी में एक नई जान आ गई।

ये भी पढ़ें:बोतल पर बोतल मुफ्त; कैसे उठा शराब घोटाले के तूफान,AAP को भारी नुकसान; पूरी कहानी

पुराने अंदाज में दिखे केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल अदालत के फैसले के बाद अपने पुराने अंदाज में नजर आए और उन्होंने केन्द्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली में दोबारा चुनाव कराने तक की चुनौती भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दे डाली।

दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें ‘आप’ को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में न केवल उनकी पार्टी हारी बल्कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ भारती आदि बड़े नेता भी अपनी विधानसभा सीट हार गए। इस हार के लिए कथित शराब घोटाले को भी जिम्मेदार माना गया क्योंकि इसके माध्यम से केजरीवाल की छवि खराब हुई जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे। इसके बाद से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौरभ भारद्वाज को सौंपी गई, जो अपने स्तर पर लगातार भाजपा पर निशाना साधते रहते हैं। लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में चुनाव करा दो, BJP को 10 से ज्यादा सीटें मिलीं तो…, केजरीवाल की चुनौती

पंजाब पर ध्यान केंद्रित किया

दोनों ही नेताओं ने दिल्ली की जगह पंजाब पर ध्यान केन्द्रित किया जहां अगले वर्ष चुनाव होने वाले हैं। गोवा, गुजरात आदि राज्यों में भी वह पार्टी को मजबूत करने के प्रयास में कई दौरे करते रहे। यहां तक की दिल्ली में भाजपा सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर भी केजरीवाल या सिसोदिया सरकार पर किसी प्रकार का आरोप लगाने के लिए सामने नहीं आए। बीच-बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने दिल्ली सरकार पर टिप्पणी की।

अदालत के निर्णय ने दोनों नेताओं को ही सिर्फ राहत नहीं दी बल्कि पार्टी कार्यकर्ता भी फैसले के बाद से जोश में आ गए हैं।

फैसले के बाद जोश में पार्टी के नेता और कार्यकर्ता

अदालत के निर्णय के बाद पार्टी के नेता एवं विधायक शुक्रवार को एकजुट हुए और एक-दूसरे को बधाइयां दीं। पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी इस निर्णय के बाद जोश दिख रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस निर्णय का सकारात्मक असर अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव एवं दिल्ली में अगले वर्ष होने वाले निगम चुनाव पर भी देखने को मिल सकता है। अरविंद केजरीवाल अगर इस आरोप से बरी नहीं होते तो पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान दूसरी पार्टियां शराब घोटाले को लेकर ही उन्हें एक बार फिर घेरती। अब वह इस निर्णय का हवाला देकर विपक्षी पार्टी एवं केन्द्र सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगे।

ये भी पढ़ें:‘देश की सत्ता पर खतरनाक…’; केजरीवाल-सिसोदिया के बरी होने पर क्या बोले AAP नेता
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Arvind Kejriwal Aam Aadmi Party AAP
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।