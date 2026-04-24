BREAKING: पीठ पर छुरा घोंपा, गद्दारी की, पंजाब की जनता माफ नहीं करेगी; टूट पर AAP का पलटवार
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता को काफी प्यार दिया। लेकिन इन सभी ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने पार्टी छोड़ने वाले नेताओं पर पलटवार किया है। संजय सिंह ने कहा कि ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया। सांसद बनाया। क्या-क्या नहीं दिया। अब वो भाजपा की गोद में चले गए। संदीप पाठक को राज्यसभा में भेजा। इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता को काफी प्यार दिया। लेकिन इन सभी ने पंजाब के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा है। आप सांसद ने कहा कि पंजाब की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी।
संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षडयंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। पंजाब में भगवंत मान की सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करती है, वहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करती है, 30 साल से जिन नहरों में पानी नहीं गया था, उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम करती है। दलित समाज से आने वाली महिलाओं को डेढ़ हजार रुपए महीना और माताओ-बहनों के खातों में हर महीने एक हजार रुपए देती है।
आप नेता ने कहा कि पंजाब के किसी भी व्यक्ति को गंभीर हो जाए तो मान सरकार 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराती है। ऐसा बेहतरीन काम काम करने वाली भगवंत मान की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रोकने, तोड़ने और उनके काम को बाधित करने का काम किया है। पंजाब की जनता के साथ धोखा देने का काम किया है।
आप सांसद ने कहा कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के 7 सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। ये सातों नाम पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले इन सातों नाम को पंजाब के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या-क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों कितना प्यार दिया। उन्हें राज्यसभा में पहुंचाया। अब भाजपा की गोदी में पहुंच गए।
संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां दीं। हमारे राजेंद्र गुप्ता को पार्टी ने कहां से कहां पहुंचाया। विक्रम साहनी, अशोक मित्तल, स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंह, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन, इन सातों लोगों ने पंजाब की जनता की पीठ में छुरा मारने का काम किया है। पंजाब के साथ गद्दारी करने का काम किया है। पंजाब के लोगों को धोखा देने का काम किया है। जनता के लिए काम करने वाली भगवंत सरकार के कामों को रोकने का काम किया है। इनको कभी पंजाब के लोग माफ नहीं करेंगे।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।