कॉकरोच दहन पर AAP ने LG से की थी शिकायत, BJP विधायक बोले- ये दीमक क्यों बिलबिला रहे?
दिल्ली में कॉकरोच दहन होने के बाद भाजपा विधायक और रेखा सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा- ये दीमक क्यों बिलबिला रहे हैं? दरअसल, आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुतला दहन वाली बात की शिकायत दिल्ली के एलजी और पुलिस से की है।
दिल्ली में कॉकरोच दहन होने के बाद भाजपा विधायक और रेखा सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा- ये दीमक क्यों बिलबिला रहे हैं? दरअसल, आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पुतला दहन वाली बात की शिकायत दिल्ली के एलजी और पुलिस से की है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर बात नहीं सुनी गई तो वह अदालत जाएंगे।
ये दीमक क्यों बिलबिला रहे?
इसी सिलसिले में अब भाजपा विधायक ने आप पर पलटवार करते हुए कहा- "देखिए पुतला जल रहा है कॉकरोच का और दर्द हो रहा दीमकों को। देश की राजनीति के दीमक ये क्यों बिलबिला रहे हैं। इनका इलाज जनता अलग ही कीटनाशक से करती है। कॉकरोच प्रतीक है गंदगी का, अराजकता का। गटर से निकलता है और गटर में ही जाता है।" इस बयान से पहले कपिल मिश्रा ने एक्स पर किए गए ट्वीट में लिखा था- “पुतला कॉकरोच का जल रहा है और रोना दीमकों को आ रहा है। जय श्री राम”
ये देश के खिलाफ साजिशें रच रहे
इसके बाद कपिल मिश्रा ने कहा- “आज लाल सलाम, नक्सली, जिहादी, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचारी ये सब एकट्ठे हो गए हैं। ये सब एक साथ आकर देश के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। जनता चाहती है कि इनका पुतला दहन हो। जिस प्रकार से सत्य की विजय होती है। सत्य की पराजय होती है। इसी परंपरा में भारत में जो भी ऐसी शक्तियां खड़ी होती हैं, उनकी पराजय होती है।”
आप नेता ने की थी शिकायत
सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर किए ट्वीट करते हुए लिखा था- "मैंने श्री केशव रामलीला कमेटी (NSP पीतमपुरा) के संयोजक और उसके प्रेसिडेंट अशोक कुमार सेवराहा, भाजपा विधायक कपिल मिश्रा (मंत्री, GNCTD) के खिलाफ दिल्ली के एलजी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी है।"
धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप
सौरभ भारद्वाज ने आगे लिखा- "उन पर जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने, पवित्र हिंदू परंपराओं में बदलाव करने, समुदायों के बीच दुश्मनी भड़काने की कोशिश करने और मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाने की मांग की है।"
कोर्ट जाने तक की दी थी चेतावनी
इसके अलावा सौरभ भारद्वाज ने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने लिखा- "मैंने FIR दर्ज करने की विनती की है। लेकिन, अगर ऐसा नहीं होता है, तो हम कोर्ट जाएँगे।" कॉकरोच का यह पुतला नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा के मैदान में जलाया गया। इसके साथ ही रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतला भी दहन हुआ।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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